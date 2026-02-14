BİM'de Ucuz Android Telefonlar Satılacak! Tarih Belli Oldu

BİM'de önümüzdeki hafta uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefonlardan akıllı televizyonlara kadar çeşitli teknolojik cihazlar satılacak. Bunlar arasında Casper VIA X45, Casper VIA M45, Casper VIA S40, TCL 32 inç Full HD QLED Android TV, Dijitsu 65 inç QLED Google TV ve LG 55 inç 4K HDR10 Nanocell TV dahil olmak üzere birçok ürün bulunuyor.

BİM'de Satılacak Casper VIA X45 VIA M45'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 20 Şubat 2026 tarihinden itibaren Casper VIA X45'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonda sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisi yer alıyor.

BİM'de Casper VIA M45'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 990 TL'ye satılacak. 6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

VIA M45'in arka tarafında yapay zeka destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamear yer alıyor. Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonda MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G36 yer alıyor.

VIA S40 4 bin 4990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 10,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor. Tablette 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz ayrıca 6000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bu hafta satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında ayrıca 8 bin 990 TL fiyata saihp TCL 32 inç Full HD QLED Android TV, 23 bin 900 TL fiyatlı Dijitsu 65 inç QLED oogle TV, 32 bin 490 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K HDR10 Nanocell TV, 3 bin 990 TL fiyatlı Hanin taşınabilir fotoğraf yazıcısı, 899 TL fiyata sahip Baseus ANC kablosuz kulaklık, 599 TL fiyatlı Polosmart karaoke mikrofon ve 399 TL fiyata sahip Polosmart akıllı duvar prizi de bulunuyor.

