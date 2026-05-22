Türkçe Destekli James Bond Oyununun Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Yeni James Bond oyunu 007 First Light merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda 007 First Light'ın yeni fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, aksiyon dolu anlar içeriyor. Bu, heyecanın tavan yapmasına neden oldu. Peki, yeni James Bond oyunu neler sunacak?

007 First Light'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

007 First Light'ın yeni tanıtım videosu YouTube üzerinden paylaşıldı. 1 dakika 2 saniye uzunluğundaki fragmanda oyunda yer alacak bazı otomobilleri görüyoruz. Bazı görevlerde otomobil sürebileceğiz. Bu, oynanışı daha keyifli hâle getirecek. Videoda otomobillerimn yanı sıra dövüş mekanikleri ve aksiyon dolu anlar da yer alıyor.

007 First Light Nasıl Bir Oyun Olacak?

Aksiyon ve macera türlerindeki 007 First Light, casusluk temasına sahip. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u konu alacak. Dolayısıyla hikâye, karakterin gelişimine odaklanacak ve James Bond'u daha yakından tanımamıza imkân verecek.

IO Interactive tarafından geliştirilen oyunda tıpkı Hitman serisinde olduğu gibi düşmanları gizli bir şekilde etkisiz hâle getirebileceğiz. İstersek doğrudan çatışmaya girip aksiyon dolu anlar da yaşayabileceğiz. Yalnızca tek oyunculu moda sahip oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği ile birlikte gelecek.

007 First Light Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayacak 007 First Light, 27 Mart 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2 için çıkacak. Oyun Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox veya Nintendo mağazası üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

007 First Light'ın Fiyatı Ne Kadar?

PC fiyatı: Steam 'de 39.99 dolar (1.829 TL), Epic Games mağazasında 2.800 TL

PlayStation fiyatı: 2.999 TL

Xbox fiyatı: 2.800 TL

007 First Light'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 9500 / AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700

007 First Light'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT

007 First Light Kaç GB?

007 First Light'ın bilgisayara yüklenebilmesi için en az 80 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve bu böylece kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

James Bond serisini seven biri olarak 007 First Light'ı uzun süredir merakla bekliyorum. Paylaşılan videoya göre oyunda aksiyon dolu anlara sahip görevler bulunacak. Bazı görevlerde otomobil sürülebilmesi de bence oynanışı daha keyifli hâle getirecek. Oyunda doğrudan çatışmaya girmenin yanı sıra gizli şekilde ilerleme imkânının da sunulması önemli bir detay.