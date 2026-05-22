Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve 120Hz Ekranı Var

Xiaomi 17T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun yeni bir görseli paylaşıldı. Böylece Xiaomi 17T'nin renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, iki farklı renk seçeneği ile bilrikte gelecek. Cihaz yüksek yenileme hızına sahip AMOLED dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Xiaomi 17T'de Hangi Renk Seçenekleri Bulunacak?

Xiaomi 17T'nin renk seçenekleri arasında pembe ve mavi yer alacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Xiaomi logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Ultra'nın POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de yer aldığını belirtelim. Xiaomi 15T''de Dimensity 8400 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Örenğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T'de 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 3200 nit civarında bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Xiaomi 15T'nin de aynı kamera çözünürlüklere sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Xiaomi 17T'nin 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM ve yüksek yenileme hıız dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 15T, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T'nin 39 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu da belirteyim.Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra cihazın uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.