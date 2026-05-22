Araba Tutkunlarının Bayılacağı Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Arabalarla yakından ilgilenenlerin çok severek oynayacağı bir oyun Steam'de sınırlı bir süre boyunca bedava dağıtılıyor. Red Dot Games tarafından geliştirilen yapım, dijital oyun mağazasındaki "çok olumlu" derecelendirmesi ile geniş bir oyuncu kitlesinin dikkatini çekmeyi başardığını gözler önüne seriyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Car Mechanic Simulator 2018 ücretsiz hâle geldi. Bu oyun normalde 10.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Yani söz konusu yapıma sahip olmak için Türk oyuncuların "normal şartlarda" güncel kurla 479 TL ödemesi gerekiyor. Tabii, devam eden fırsat kapsamında bu miktarı ödemeye gerek kalmıyor. An itibarıyla hiçbir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor.

Bu arada PlayWay S.A. tarafından 2017 yılında yayınlanan oyun için başlatılan kampanya, 27 Mayıs 2026 saat 20.00'de sona erecek. Fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin oyunu bu tarihten önce alması gerekiyor. Aksi takdirde oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve bu yapımı oynamak için harcama yapmak gerekecek.

Car Mechanic Simulator 2018 Nasıl Bir Oyun?

Car Mechanic Simulator 2018, araç tamir etmeye odaklanan simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki amacınız, arızalı ya da hasarlı arabaları tamir ederek para kazanmak ve bu elde edilen gelirle birlikte garajınızı büyütüp daha iyi hizmet vermeye başlamak. Motor parçalarını söküp takabiliyor, araçları boyayabiliyor, klasik otomobilleri yepyeni hâle getirebiliyorsunuz.

Yüzlerce araç parçası sayesinde oldukça gerçek bir tamirhane deneyimi sunan bu yapım, size çeşitli görevler sağlıyor. Bu görevlerde araçların motoruna, lastiğine ve benzeri yerlerine bakarak sorunların kaynağını tespit etmeye çalışıyorsunuz. Sorunun nereden kaynaklandığını öğrendikten sonra ilgili parçayı değiştirerek aracın sorunsuz bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyorsunuz.

Car Mechanic Simulator 2018'i Kimler Sever?

Car Mechanic Simulator 2018, araba oyunları oynamaktan keyif alanların tercih edebileceği bir yapım. Araçlardan çok iyi anladığını düşünen kişilerin bilgisini ve becerilerini test etmek gibi amaçlarla oynandığında da ekran başından ayrılamamaya neden olabileceğini söylemek mümkün. Tabii, her şey önce simülasyon oyunlarına aşina olmak gerekiyor.

Car Mechanic Simulator 2018'in Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Car Mechanic Simulator 2018, araçlarla da yakından ilgilenen birisi olarak zamanında çok dikkatimi çekmişti. İlk oynadığım günden bu yana yıllar geçse de yaşattığı deneyimi aşağı yukarı hatırlıyorum. Benim gibi araç tamir etme ve benzeri uğraşıları seven biriyseniz sizin de oldukça beğeneceğinizi düşünüyorum. Hatta simülasyon oyunlarına ilgisi olmayanların bile bu oyunu yeniden ücretli olmadan önce denenmesi gerektiği kanaatindeyim.