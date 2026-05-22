Herkesin Gözü Bu 13 Yıllık Oyunda! Satışları Altüst Etti

Take-Two Interactive'in son çeyrek raporu ile birlikte Grand Theft Auto V ya da kısaca GTA 5'in satış miktarı açıklandı. Sadece birkaç ay sonra serinin en yeni oyunu piyasaya sürülecek olan şirketin verileri, 2013 yılında piyasaya sürülen oyunun hâlâ mevcut çok sayıda oyunla rekabette önde olduğunu gösteriyor.

GTA 5'in Satış Miktarı Ne Kadar?

Grand Theft Auto V yaklaşık olarak 230 milyon satış miktarına ulaştı. GTA 5 şu an 1 milyar dolar (45 milyar 471 milyon 540 bin TL) geliri en hızlı şekilde elde eden oyun unvanını elinde tutarken genel olarak Grand Theft Auto serisi ise dünya çapında 470 milyondan fazla satıldı. Bu da sadece GTA 5'e değil, genel olarak GTA serisine büyük ilgi duyulduğunu gösteriyor.

Grand Theft Auto serisine bu kadar çok ilgi duyulması, doğal olarak serinin bir sonraki oyununa olan ilgi düzeyini de artırmış durumda. Take-Two Interactive, yeni yayınlanan gelir raporunda ayrıca GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini net bir şekilde belirtti.

Bu önemli bir gelişme. Öyle ki son birkaç aydır serinin hayranlarının kafasında büyük bir soru işareti bulunuyordu. Çoğu oyuncu, GTA 6'nın planlanan çıkış tarihine yetişmeyeceğini, önceki ertelemelerde olduğu gibi Rockstar'dan bir üzücü mesaj daha gelebileceği üzerinde durmaya başlamıştı. Take-Two'nun çıkış tarihini doğrulaması ise bu ihtimalleri neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

GTA 6 Neden Daha Önce İki Kez Ertelendi?

GTA 6, ilk olarak 2026 yılının Mayıs ayına, daha sonra ise 19 Kasım 2026'ya ertelendi. Oyunun geliştiricisi Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in bu kararların alınmasına izin vermesinin arkasında ise kalite standartlarını koruma hedefi bulunuyor. Hatırlayanlar olacaktır, Cyberpunk 2077 bir dönem tüm oyuncuların merakla beklediği bir yapımdı.

Oyun piyasaya sürülene kadar birçok önemli aşamadan geçildi. Oyuncuların beklentisi her geçen gün arttı. Ne var ki piyasaya sürüldüğünde oyunun hatalarla dolu olduğu görüldü. Şirket, hayranların beklentilerini karşılamak için birçok güncelleme yayınladı. Take-Two da böyle bir oyunun piyasaya sürülmesine izin vererek imajını zedelemek yerine oyunun son hâlini alması için ek süre vermeyi tercih etti.

Take-Two, Önündeki Süreç İçin Neler Planlıyor?

Take-Two Interactive için 2027 ve sonraki yıllar oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Şirket, 2027 ve 2029 yıllarında toplam 29 yeni oyun piyasaya sürmeyi planlıyor. Tabii ki her oyunun çıkış tarihi net değil. Eğlence devi, bazı oyunların tamamlanamayabileceğini, çıkış tarihlerinin değişebileceğini vurguluyor. Tabii, olumlu bakış açısı ile almak gerekirse listeye yeni oyunların da ilave edilmesi mümkün.

Take-Two'nun Planındaki Oyunlar Neler?

Take-Two, şu ana kadar mevcut olan serilere dayalı yapımlar piyasaya sürmeyi planlıyor. Bunlardan 8 tanesi devam oyunu olacak. En çok dikkat çeken yapım ise hepinizin tahmin edebileceği üzere Grand Theft Auto VI olacak. Geriye kalan 7 oyun ise remake (yeniden yapım) ya da remaster (yeniden düzenleme) sürümler olacak.

Editörün Yorumu

Grand Theft Auto 5'in hâlâ bu kadar çok satılmasını oldukça şaşırtıcı buluyorum. Oyun ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürüldü. Şu an ise 2026 yılındayız. Aradan geçen onca zamana rağmen hâlâ bu kadar satılıyorsa Rockstar Games'in ortaya gerçekten bir şaheser koyduğunu söyleyebilirim. Tabii, beni asıl meraklandıran nokta, GTA 6 ile ilk 1 ay içinde ne kadar satış miktarına ulaşılacağı çünkü bu oyun için çok ciddi yatırım yapıldı. Satışların yüksek olmaması durumunda ise şirkete gerçekten çok zor günler bekleyebilir.