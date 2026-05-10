BİM Aksiyon Kamerası ve Elektrikli Bisiklet Satacak! Fiyatları Ne Kadar?

BİM gıda dışı ürünlerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Zincir market son olarak önümüzdeki hafta içerisinde katlanabilir elektrikli bisiklet ve aksiyon kamerası satışına başlayacak. Peki bu ürünlerin fiyatları ne kadar ve teknik özellikler ne? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de NITRO PRO Katlanabilir Elektrikli Bisikletin Fiyatı Ne Kadar?

BİM, 15 Mayıs itibarıyla NITRO PRO isimli katlanabilir kalın tekerlekli elektrikli bisikleti satışa sunacak. 28.900 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak model 250W motor gücüne sahip ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 35 ila 45 kilometre arasında menzil sunan elektrikli bisiklet günlük şehir içi kullanımılar için ideal bir seçenek diyebiliriz. Öte yandan toplamda 135 kilogram taşıma kapasitesi sunduğunu belirtelim.

NITRO PRO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Özellikleri Neler?

Motor: 250W

Akü: 36V 10AH

Maksimum Hız: 25 km/s

Sürüş Mesafesi: 35–45 km

Vites: Shimano 6 (6 vitesli Shimano sistemi)

Ağırlık: 27 kg (bisiklet) / 135 kg (maksimum kullanıcı kapasitesi)

Fiyat Bilgisi

Fiyat: 28.900 ₺ / adet

Ödeme Seçeneği: Peşin fiyatına 6 taksit imkanı

BİM'de Insta360 X3 Aksiyon Kamerasını Fiyatı Ne Kadar?

Insta360 X3 isimli aksiyon kamerası ise 15.990 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 5,7K 360 derece çekim desteğine sahip kamerada 10 metre derinliğe kadar suya dayanıklı bir gövde yapısı da karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte tek şarjla 81 dakika çalışma süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak aksiyon kamerasında 2,29 inçlik bir dokunmatik kontrol ekranı mevcut. Dahası, gelişmiş yapay zeka düzenleme gibi kullanıcı deneyimini artıran özellikler de bulunuyor.

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası Özellikleri Neler?

5.7K 360 Derece Çekim

Gelişmiş Yapay Zeka Düzenleme

FlowState Aktif Video Stabilizasyonu

Görünmez Selfie Çubuğu Desteği

Sesli Komut

10 Metre Su Geçirmez Dayanıklı Gövde Yapısı

2,29" Dokunmatik Kontrol Ekranı

6 Eksenli Jiroskop

Aktif HDR

81 Dakika Çalışma Süresi

2 Yıl Garanti

Fiyat: 15.990 ₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.