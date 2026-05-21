BİM Elektrikli Bisiklet ve Ucuz Tuşlu Telefon Satacak! Fiyatları Ne Kadar?
BİM, 25 Mayıs'ta RKS RSIII Pro Max isimli elektrikli bisikletin yanı sıra Alcatel 1021 tuşlu telefonu satışa çıkaracak. Peki ürünlerin fiyatları ne kadar?
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM, RKS RSIII PRO MAX isimli kalın tekerlekli elektrikli bisikleti satışa sunacak. Ürünün fiyatı 32.500 TL olarak belirlendi.
- Buna ek olarak 1,8 inç ekran boyutuna ve 1030 mAh bataryaya sahip Alcatel 1021 isimli tuşlu telefon ise 1.590 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
- Ürünlerin satışları 25 Mayıs'ta başlayacak.
BİM belirli aralıklarla gıda dışı ürünleri satışa sunuyor. Zincir market bu kapsamda 25 Mayıs'tan itibaren elektrikli bisiklet ve ucuz tuşlu telefon satışına başlayacak. Peki markette satılacak bu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!
BİM'de Elektrikli Bisiklet ve Tuşlu Telefon Ne Kadardan Satılacak?
BİM, 25 Mayıs itibarıyla RKS RSIII Pro Max elektrikli bisikleti kullanıcıların beğenisine sunacak. Kalın tekerlek yapısına sahip bu model 32.500 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bisikletin motor gücü 250W seviyesinde ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Öte yandan tek şarjla 35 ile 45 kilometre arasında menzil sunduğunu belirtelim.
RKS RSIII PRO MAX Özellikleri Neler?
- Model adı: RKS RSIII PRO MAX
- Stok adedi: 3.500
- Motor: 36V 250W
- Batarya: 36V 10Ah
- Maksimum hız: 25 km/h
- Menzil: 35/45 km
- Ön ve arka fren: Disk/Disk
- Ön ve arka lastik: 20 x 4.0
- Vites: Shimano 7 Vites
- Fiyat: 32.500 TL
Buna ek olarak Alcatel 1021 isimli tuşlu telefon ise 1.590 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 1,8 inç ekran boyutuna sahip model 1030 mAh'lik bir bataryayla bizleri karşılıyor. Öte yandan 4 MB depolama ve 4 MB RAM'le geliyor. Ek olarak 2G destekli basit telefonlar için üretilen UNISOC SC6531E işlemcisinden güç aldığını söyleyebiliriz.
Alcatel 1021 Özellikleri Neler?
- Model: Alcatel 1021
- Ürün türü: Tuşlu cep telefonu
- Ekran: 1.8 inç QQVGA
- Chipset: UNISOC SC6531E
- Batarya: 1030 mAh
- Bağlantı: 2G Bluetooth
- Hafıza: 4 MB Depolama - 4 MB RAM
- Özellikler: Fener Alarm Hesap Makinası Kaydedici
- Fiyat: 1.590 TL
- Stok adedi: 9.900
- Garanti: 2 yıl
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.