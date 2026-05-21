BİM Elektrikli Bisiklet ve Ucuz Tuşlu Telefon Satacak! Fiyatları Ne Kadar?

BİM belirli aralıklarla gıda dışı ürünleri satışa sunuyor. Zincir market bu kapsamda 25 Mayıs'tan itibaren elektrikli bisiklet ve ucuz tuşlu telefon satışına başlayacak. Peki markette satılacak bu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de Elektrikli Bisiklet ve Tuşlu Telefon Ne Kadardan Satılacak?

BİM, 25 Mayıs itibarıyla RKS RSIII Pro Max elektrikli bisikleti kullanıcıların beğenisine sunacak. Kalın tekerlek yapısına sahip bu model 32.500 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bisikletin motor gücü 250W seviyesinde ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Öte yandan tek şarjla 35 ile 45 kilometre arasında menzil sunduğunu belirtelim.

RKS RSIII PRO MAX Özellikleri Neler?

Model adı: RKS RSIII PRO MAX

Stok adedi: 3.500

Motor: 36V 250W

Batarya: 36V 10Ah

Maksimum hız: 25 km/h

Menzil: 35/45 km

Ön ve arka fren: Disk/Disk

Ön ve arka lastik: 20 x 4.0

Vites: Shimano 7 Vites

Fiyat: 32.500 TL

Buna ek olarak Alcatel 1021 isimli tuşlu telefon ise 1.590 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 1,8 inç ekran boyutuna sahip model 1030 mAh'lik bir bataryayla bizleri karşılıyor. Öte yandan 4 MB depolama ve 4 MB RAM'le geliyor. Ek olarak 2G destekli basit telefonlar için üretilen UNISOC SC6531E işlemcisinden güç aldığını söyleyebiliriz.

Alcatel 1021 Özellikleri Neler?

Model: Alcatel 1021

Ürün türü: Tuşlu cep telefonu

Ekran: 1.8 inç QQVGA

Chipset: UNISOC SC6531E

Batarya: 1030 mAh

Bağlantı: 2G Bluetooth

Hafıza: 4 MB Depolama - 4 MB RAM

Özellikler: Fener Alarm Hesap Makinası Kaydedici

Fiyat: 1.590 TL

Stok adedi: 9.900

Garanti: 2 yıl

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.