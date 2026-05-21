Google, Fotoğraf Düzenleme Aracını Duyurdu! Photoshop Tarihe Karışacak

Google, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme aracını duyurdu. Uzun bir zaman boyunca görsellerde istenen değişikleri yapmak için Photoshop'a olan gereksinim yakında tamamen ortadan kalkabilir. Şu ana kadar sunulan çeşitli araçlar sayesinde zaten Photoshop'a olan ihtiyaç büyük ölçüde azalmıştı. Google Pics olarak adlandırılan yeni araç ise bu dönemi tamamen kapatacak gibi görünüyor.

Google Pics Ne İşe Yarayacak?

Google Pics, herhangi bir fotoğraf üzerinde istenen herhangi bir değişikliği yapmanızı mümkün kılacak bir araç olacak. Görseli bozmadan sadece belirli kısımlarını değiştirmeye odaklanacak olan hizmet, şirketin şu an Gemini üzerinden de erişilebilen görsel oluşturma ve düzenleme modeli Nano Banana'dan güç alacak.

Google Pics'in Özellikleri Neler Olacak?

Google Pics, bir fotoğraftaki nesne ya da insanları o görselden kaldırmanızı mümkün kılacak. Dileyen kullanıcılar, bunu yapmak yerine onları fotoğrafın başka bir yerine de taşıyabileyecek. Öte yandan nesneleri seçip onları büyütmek ya da küçültmek de mümkün hâle gelecek. Hatta bir nesnenin aynısı saniyeler içinde oluşturulup görselin istenen yerine yerleştirilebilecek.

Şirketin yeni aracı, belirli alanla sınırlı olarak fotoğraf düzenleme imkânı sunacak. Bir alanı seçtikten sonra sadece bir kelime girerek sadece o kısımda değişiklik yapabileceksiniz. Bütün görselin yeniden tasarlanmasına gerek kalmayacak. Bu sadece nesneler için değil, metin için de geçerli olacak. Örneğin görseldeki bir kelime hatalı yazılmışsa onu hızlıca güncelleyebileceksiniz. Yazı tipi ve benzeri unsurlar da korunmaya devam edilecek.

Şirketin şimdiye kadar sunduğu Google E-Tablolar da dahil olmak üzere birçok çevrim içi hizmetinde gördüğümüz gibi bu araç da eş zamanlı olarak beraber çalışmayı mümkün kılacak. Yani birden fazla kullanıcı aynı anda sadece bir görsel üzerinde çalışabilecek. Böylece ekipteki herkes bir görsel üzerinde hemfikir olabilecek veya çalışma süresi olabildiğince kısaltılabilecek.

Google Pics Ne Zaman Sunulacak?

Google Pics şu an sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Bu yaz dünya genelinde Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerinin kullanımına açılacak. Bu, ilk başta sadece ücretli abonelik hizmetine sahip olanların bu hizmetten yararlanabileceği anlamına geliyor. Daha sonra ücretsiz hesaplarda da kullanılıp kullanılamayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu arada Google Slaytlar ve Google Drive'a da entegre edileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Fotoğraf düzenleme işleminin belirli bir bilgi birikimi gerektirdiği dönemi hatırlıyorum. Küçük düzenleme işlemleri yapmanızı mümkün kılan uygulamalarla başlayan bu süreç yakında yapay zeka destekli Google Pics ile benzersiz bir noktaya ulaşacak gibi görünüyor. Sunacağı özelliklere baktığımda görsel düzenleme sürecini oldukça kolaylaştıracağını görüyorum.

Tabii, küresel çapta iyi tanıtılmazsa sosyal medyada paylaşılacak olan fotoğraflar için tercih edileceğini zannetmiyorum. Daha çok tasarım işleri ile uğraşanlar tarafından değerlendirilecektir. O yüzden başlangıçta Canva ile büyük rakipleri ile rekabet etme ihtimalini de düşük görüyorum.