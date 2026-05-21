5G Destekli Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

HMD, Vibe 2 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T8200

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

HMD'nin yeni telefonunda Unisoc T8200 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha veirmli çalışıyor.

Unisoc T8200 işlemcisnin Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli HMD Vibe 5G'de ise Unisoc T760 tercih edilmişti. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemcide ise Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi basit mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Ucuz Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Vibe 5G'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 64 GB depolama: 114 dolar (5.200 TL)

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 124 dolar (5.656 TL)

HMD Vibe 2 5G'nin 114 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 5 bin 200 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Öncelikle yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada 64 GB depolama alanının günümüzde yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile belirli bir noktadan sonra yetersiz kalabiliyor. 6000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence en az 45W olmalı.