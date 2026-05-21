5G Destekli Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip
HMD Vibe 2 5G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek yenileme hızına sahip ucuz Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- HMD Vibe 2 5G için 114 dolar (5.200 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefonda 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 6 GB'a kadar RAM seçenekleri ve 128 GB'a kadar depolama seçenekleri bulunuyor.
- Cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci Unisoc T8200, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens, 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.
HMD, Vibe 2 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.
HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Unisoc T8200
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 18W
HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl?
HMD'nin yeni telefonunda Unisoc T8200 işlemcisi bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha veirmli çalışıyor.
Unisoc T8200 işlemcisnin Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli HMD Vibe 5G'de ise Unisoc T760 tercih edilmişti. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemcide ise Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi basit mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor.
HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi için yeterlidir.
Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.
HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?
Ucuz Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Vibe 5G'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.
HMD Vibe 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh?
HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 5G'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.
HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
- 4 GB RAM ve 64 GB depolama: 114 dolar (5.200 TL)
- 4 GB RAM ve 128 GB depolama: 124 dolar (5.656 TL)
HMD Vibe 2 5G'nin 114 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 5 bin 200 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
9020 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz OLED Ekran ve Dahası
vivo Y600 Turbo'nun tanıtım tarihi açıklandı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip telefon ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Editörün Yorumu
Öncelikle yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada 64 GB depolama alanının günümüzde yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile belirli bir noktadan sonra yetersiz kalabiliyor. 6000 mAh batarya kapasitesi için 18W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence en az 45W olmalı.