100W Hızlı Şarjlı Telefon Türkiye'ye Geliyor! 144Hz OLED Ekranı Var

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Çok yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması planlanan model, OLED ekran, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci, büyük batarya ve dahasıyla kullanıcıların dikkatini doğrudan üzerine çekecek gibi görünüyor. Ayrıca bu cihazın oldukça şık bir tasarıma sahip olması da bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Ne Zaman Satılacak?

Xiaomi 17T Pro'nun 28 Mayıs 2026'da Türkiye'de ön siparişe açılacağı ifade edildi. Belirtilen tarihten itibaren yeni akıllı telefonla ilgilenen herkes tarafından satın alınmaya başlanacak. Bu arada hatırlatmak gerekirse Xiaomi 15T Pro, 1 TB'a kadar depolama seçeneği ile 2025 yılının Eylül ayında piyasaya sürülmüştü.

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için 49 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefon, öncekine göre donanım tarafında önemli gelişmelere sahip olacak. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin de Türkiye'de 53 bin TL civarı fiyata sahip olabileceği söylenebilir.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Çözünürlük: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı, 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı, 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro Nasıl Ekran Özelliklerine Sahip Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 17T Pro, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip bir model olarak karşımıza çıkacak. OLED ekran teknolojisinin kullanılacağı bu modelde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip olacağız. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arası geçiş ve benzeri eylemler oldukça akıcı hissiyat uyandırırken ekran teknolojisi sayesindeyse canlı renklere sahip olabileceğiz. Böylece izlediğimiz videolar ve oynadığımız oyunlar bizi doğrudan içine çekecek.

Xiaomi 17T Pro'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Cihaz, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya sürülecek. Ayrıca 100W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu dev batarya sayesinde telefonu oldukça uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün hâle gelecek. Özellikle günün büyük kısmını dışarıda geçirenler için önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Yüksek şarj hızı da bekleme süresini epey düşürecek.

Xiaomi 17T Pro'da Hangi İşlemci Kullanılacak?

Telefonda Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilecek. Daha önce vivo X300 ve vivo X300 Pro modellerinde tercih edilen işlemci, yoğun güç tüketen Genshin Impact ve CarX Street'te 60 FPS, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda ise 120 FPS elde etmemizi sağlıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun sahip olduğu özelliklere baktığımda çok geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağını görüyorum. Türkiye'de satışa sunulduğunda Dimensity 9500 işlemcisinin oyunlarda ve uygulamalarda sunduğu yüksek performans, dev batarya ve canlı görüntü sunan ekranı sayesinde çok rağbet görecektir.