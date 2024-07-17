BİM'de iPhone 12 ve Galaxy S22 Satılacak: Fiyatları Uygun mu?

Sektördeki fiyat artışları, kullanıcıların indirimlere ve kampanyalara daha fazla odaklanmasına neden oldu. Bu noktada, zincir marketlerin önemli bir rol oynadığını belirtmemiz gerekiyor. Zira belirli aralıklarla bu marketlerde üst düzey akıllı telefonların uygun fiyatlarla satıldığına şahit oluyoruz

BİM, iPhone 12 ve Galaxy S22 Satacak

19 Temmuz tarihli BİM Aktüel ürünler arasında iPhone ve Samsung modellerini satın almak isteyenleri memnun edecek ürünler söz konusu: iPhone 12 ve Galaxy 22. Peki söz konusu akıllı telefonlar ne kadardan satılacak?

BİM'in resmi sitesinde yayınlanan afişe göre iPhone 12, Apple Türkiye garantili bir şekilde 28.999 TL'ye satılacak. Ayrıca, bu modelin 128 GB depolama kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Galaxy S22 de benzer şekilde resmi garantili olarak 19.999 TL'ye satışa sunulacak. Bu ürün ise 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor.

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