BİM'de PlayStation 4 Slim Satılacak: Bu Fiyata Kaçmaz!

BİM, oyun konsolu satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de önümüzdeki hafta içerisinde uygun fiyata PlayStation 4 Slim satılacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2013 yılının kasım ayında PlayStation 4'ü piyasaya sürdü. Milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen konsolun Slim sürümü ise Eylül 2016 tarihinde satışa sunuldu.

2,1 kilogram ağırlığındaki PS4 Slim, Playstation 4 ve PlayStation 4 Pro modellerine kıyasla daha hafif bir yapıya sahip. Slim versiyonu ayrıca Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi IEEE 802.11ac teknolojilerini destekliyor.

PS4 modeli 53 x 305 x 274 mm, Pro versiyonu 55 x 328 x 295 mm, Slim sürümü ise 39 x 287 x 264 mm boyutlarında.

BİM'de PlayStation 4 Slim Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de PlayStation 4 Slim modeli 12 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 500 GB depolama alanına sahip olan PS4 Slim, bir adet kontrolcü ile birlikte geliyor. Oyun konsolunun stoklar ile sınır olacağını belirtelim.

Satışa sunulacaklar arasında 529 TL fiyata sahip Polosmart kulaküstü gaming kulaklık, 449 TL fiyatlı Polosmart akıllı saat, 349 TL fiyata sahip Polosmart gaming kulaklık standı, 329 TL fiyat etiketine sahip Polosmart tws kulaklık ve daha birçok ürün de bulunuyor.

PS4 Slim sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun konsolu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.