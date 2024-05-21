BİM, iPhone 12 Satacak! İşte Fiyatı

BİM ve A101 gibi mağazalar günümüzde gıda ve ev ihtiyaçlarını satan mağazalar olmanın dışına çıkarak PlayStation 5'ten karavana ve hatta elektrikli motora kadar birçok farklı ürün grubu ile karşımıza çıkıyor. Bu yüzden mağazaların aktüel katalogları yoğun ilgi görürken, BİM bu kez iPhone 12 ile karşımıza çıktı.

BİM iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar?

24 Mayıs Cuma günü BİM mağazalarında satışa sunulacak olan iPhone 12, 128 GB depolama alanına sahip. 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle mağazalarda yerini alacak olan telefon için toplam 4800 adet stok bulunuyor.

Peki bu fiyat rekabetçi mi? BİM'in en büyük rakiplerinden A101'in internet sitesine girerek, 128 GB'lık iPhone 12'yi 27 bin 299 TL'ye sipariş verebiliyorsunuz. Hepsiburada ve Trendyol gibi ülkemizin e-ticaret devlerinde ise 27 bin 699 TL ile 27 bin 999 TL arasında değişen fiyatlar ile iPhone 12'ye sahip olabiliyorsunuz.

6.1 inç büyüklüğünde olan ve 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunan Super Retina XDR OLED ekranın yer aldığı iPhone 12, Apple A14 Bionic işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen telefonun arka tarafında 12 Megapiksel geniş ve ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise 12 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. 7.4 mm kalınlığındaki telefon, IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza karşı dayanıklı.