Efsane Zombi Oyunu İndirime Girdi! Bu Fırsat Kaçmaz

Polonyalı oyun stüdyosu Techland tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen ve yıllardır aldığı güncellemelerle oyuncu kitlesini canlı tutmayı başaran Dying Light, dikkat çekici bir indirime girdi. Dijital oyun mağazası Epic Games Store’da başlayan kampanya kapsamında oyunun Essentials Edition sürümü oyuncuların ilgisini çekecek kadar ucuzladı. Peki Dying Light Essentials Edition fiyatı ne kadara düştü?

Dying Light Essentials Edition Ne Kadar İndirime Girdi?

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light'ın doğrudan başlangıç sürümü olan Essentials Edition, Epic Games Store'da yüzde 90 indirime girdi. Böylelikle fiyatı 716 TL'den 71,60 TL'ye düştü. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun için başlatılan kampanya, 11 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Oyunu bu tarihe kadar indirimli fiyatla satın alabilirsiniz.

Etkileyici atmosferi ve parkur odaklı oynanışı sayesinde hem dünyada hem de Türkiye’de geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Dying Light Essentials Edition, yalnızca Epic Games Store’da değil, Steam’de de indirime girdi.

Steam tarafında oyunun fiyatı 18 dolar (yaklaşık 820 TL) yerine 3,60 dolara (yaklaşık 163 TL) düştü. Ancak Epic Games Store’daki kampanyanın çok daha avantajlı olduğunu belirtelim. Zira oyun Epic Games Store’da yalnızca 71,60 TL fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Yani daha ucuz.

Dying Light Essentials Edition Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında gösterilen Dying Light Essentials Edition açık dünya, parkur ve hayatta kalma mekaniklerini bir araya getiren zombi temalı bir aksiyon oyunu olmasıyla öne çıkıyor. Oyuncular salgın nedeniyle kaosa sürüklenen Harran isimli bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir ajanın hikâyesine ortak oluyor.

Dying Light Essentials Edition PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz

Intel Core i5-2500 3.3 GHz / AMD FX-8320 3.5 GHz Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 (1 GB VRAM) RAM: 4 GB DDR3

4 GB DDR3 Depolama: 40 GB boş alan

40 GB boş alan DirectX: Sürüm 11

Tavsiye Edilen

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz

Intel Core i5-4670K 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 (2 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290 (2 GB VRAM) RAM: 8 GB DDR3

8 GB DDR3 Depolama: 40 GB boş alan

40 GB boş alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Dying Light, benim canım sıkıldıkça dönüp tekrar oynadığım ve en çok keyif aldığım oyunlardan biri. Özellikle parkur mekanikleri, atmosferi ve hikâyesi sayesinde oyunculara gerçekten eğlenceli bir deneyim sunuyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ popülerliğini koruması da Techland’in ne kadar başarılı bir iş ortaya koyduğunu gösteriyor. Eğer daha önce Dying Light oynamadıysanız, özellikle bu indirim sırasında mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim.