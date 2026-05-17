Oppo’nun Kamera Canavarı Telefonunda Şoke Eden Hata!

Oppo’nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra beklenmedik bir kamera problemiyle gündeme geldi. Özellikle video çekimi sırasında ortaya çıkan bu sorun, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle hata sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplarken bazı kullanıcılar durumdan dolayı adeta çileden çıktı. İşte ayrıntılar...

Oppo Find X9 Ultra'daki Kamera Sorunu Nedir?

Oppo Find X9 Ultra kullanıcılarının paylaştığı geri bildirimlere göre cihazda video çekimi sırasında dikkat çeken bir renk sorunu ortaya çıkıyor. Özellikle yakınlaştırma yapıldığında beyaz alanların pembe veya magenta tonuna dönüştüğü görülüyor. Kullanıcıların paylaştığı örneklerde beyaz bulutlar, binalar ve kıyafetler normal görünürken yakınlaştırma seviyesinin değiştirilmesiyle birlikte renklerin aniden değiştiği belirtiliyor.

Sorunun en sık ana kamera ve ultra geniş açılı kamerada yaşandığı öne sürülüyor. Özellikle bu kameralar ile 2x yakınlaştırmaya geçildiğinde renklerin bozulduğu ifade ediliyor. Telefoto kameraya geçildiğinde ise pembe rengin azaldığı veya tamamen kaybolduğu yani sorunun büyük ölçüde ortadan kalktığı söyleniyor.

Bu sorun akıllı telefon dünyasında kısa sürede gündem olmayı başardı. Zira Oppo Find X9 Ultra, tanıtıldığı sırada özellikle gelişmiş kamera özellikleri ve Hasselblad destekli görüntüleme teknolojileriyle büyük ilgi görmüştü. Kullanıcılardan gelen şikâyetlerin artmasının ardından Oppo da durumu görmezden gelemedi.

Oppo, Find X9 Ultra'daki Kamera Sorunu İçin Açıklama Yaptı mı?

Oppo, artan şikâyetlerin ardından yaptığı açıklamada kamera sorununa neden olan hatanın tespit edildiğini ve problemin bir sonraki yazılım güncellemesiyle çözüleceğini duyurdu. Şu anki bilgilere göre sorun donanımdan değil yazılımdan kaynaklanıyor. Bu güzel bir haber çünkü donanım kaynaklı bir problem olması durumunda cihazların teknik servise gitmesi gerekebilirdi. Şirketin sorunu ortadan kaldıracak güncellemeyi bu ay içerisinde yayınlaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

En iyi akıllı telefonlar arasında gösterilen Oppo Find X9 Ultra’nın böyle bir yazılım hatasıyla gündeme gelmesi açıkçası biraz şaşırtıcı. Özellikle kamera özellikleriyle öne çıkan bir model için şirketin lansman öncesinde kapsamlı testler yaptığı düşünülüyor. Buna rağmen böylesine bir renk sorununun nasıl fark edilmediği merak konusu. Neyse ki yakında çözüme kavuşacak.