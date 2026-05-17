Huawei'nin Yeni Orta Segment Telefonları İçin Tarih Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz yıl Nova 15 serisini kullanıcıların beğenisine sunan Huawei, aradan fazla zaman geçmeden Nova 16 ailesini piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Daha önce seleflerine kıyasla daha pahalı olacağı iddia edilen yeni serinin son olarak tanıtım tarihi ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Nova 16 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere Huawei Nova 15 serisi geçen yılın aralık ayında tanıtılmıştı. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar ise Çinli markanın yeni modellerde de selefinin tanıtım takvimini takip edeceğini gösteriyordu. Ancak son raporlar bunun tam tersini gösteriyor. Yani henüz resmen açıklanmasa da Nova 16 serisinin 1 Haziran’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei Nova 16 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'nin Türkiye'de Nova serisi altında Nova 13, Nova 13 Pro ve Nova 14 Pro gibi telefonları sattığını biliyoruz. Fakat maalesef geçtiğimiz yılki Nova 15 ailesi henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle yaklaşan Nova 16 serisi de Türkiye'yi pas geçebilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei Nova 16 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 16 serisi geçmiş sızıntılara göre selefinden daha pahalı olacak. Markanın bu kararının arkasında ise birçok üreticinin karşı karşıya kaldığı bileşen maliyetlerindeki artışın olduğu söyleniyor. Şu an için yeni serinin fiyatıyla ilgili resmi bir detay paylaşılmasa da selefi üzerinden bazı tahminler yapmak mümkün.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Nova 15 ailesinin fiyatları şu şekilde;

Nova 15

256 GB — 2699 yuan (18.017 TL)

512 GB — 2999 yuan (20.020 TL)

Nova 15 Pro

256 GB — 3499 yuan (23.358 TL)

256 GB Kunlun Glass — 3599 yuan (24.025 TL)

512 GB Kunlun Glass — 3899 yuan (26.028 TL)

Nova 15 Ultra

256 GB — 4199 yuan (28.030 TL)

512 GB — 4499 yuan (30.033 TL)

1 TB Bazalt Kunlun Glass — 4999 yuan (33.371 TL)

Nova 15 serisinin fiyatlarını dikkate aldığımızda yaklaşan seride 300 yuan (2.000 TL) ila 500 yuan (3.340 TL) arasında bir artış bekliyoruz. Yani Nova 16’nın başlangıç fiyat etiketinin 2.999 yuan (20.020 TL) seviyesinde olması sürpriz olmaz. Bu da ülkemizde vergiler eklendiğinde yaklaşık 40.815 TL’ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Son sızıntılar Huawei Nova 16 serisi için aralık ayına kadar beklememiz gerekmeyebileceğini gösteriyor. Tabii yine de bunun bir sızıntı olduğunu ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirteyim. Bununla birlikte içerikte de belirttiğim üzere yeni serinin fiyatının selefinden biraz daha pahalı olmasını bekliyorum. Ancak bu artışın devasa boyutlarda olmayacağını düşünüyorum.