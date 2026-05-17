Forza Horizon 6 Daha Çıkmadan Rekor Kırdı! 100 Milyon Doları Aştı

Playground Games tarafından geliştirilip Xbox tarafından yayınlanan Forza Horizon 6 kısa süre önce ön siparişe açılmış, Premium Edition satın alan oyunculara ise 15 Mayıs itibarıyla dört gün erken erişim hakkı tanınmıştı. Standart sürüme kıyasla daha yüksek fiyat etiketiyle gelen bu paket, sunduğu ekstra içerikler nedeniyle özellikle yarış oyunu severlerin yoğun ilgisini gördü.

Bugün ise Premium Edition sürümünü satın alan oyuncu sayısı ortaya çıktı. Bununla birlikte oyunun geliştirici stüdyo ve yayıncı şirkete ne kadar para kazandırdığı da belli oldu. Sadece Premium Edition üzerinden paylaşılan rakamlar bile dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte ayrıntılar...

Forza Horizon 6 Kaç Oyuncuya Ulaştı?

DayOne tarafından paylaşılan bilgilere göre Forza Horizon 6, 15 Mayıs’ta Premium Edition sahipleri için erken erişime açılmasının ardından 1 milyon oyuncuyu resmen geçti. Henüz bir hafta bile dolmadan ulaşılan bu sayı oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Özellikle ülkemiz için 83,99 dolar fiyatla satılan Premium Edition sürümünün bu kadar yoğun ilgi görmesi dikkat çekti. Bu nedenle 19 Mayıs itibarıyla sırasıyla 48,99 dolar ve 69,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan standart ve Deluxe sürümlerin de erişime açılması, toplam oyuncu sayısının ne kadar artacağına dair merakı daha da artırdı.

Forza Horizon 6 Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Oyunun Premium Edition sürümü Türkiye’de 83,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak bu fiyatlandırma ülkeye göre değişiklik gösteriyor. Mesela ABD’de 119,99 dolar, Çin’de 73,12 dolar, Avrupa’da ise 139,51 dolara satılıyor. Yani oyun tüm ülkelerde aynı fiyatla satışa sunulmuyor.

Küresel ortalamanın ise yaklaşık 120 dolar seviyesinde olduğu düşünüldüğünde yalnızca Premium Edition üzerinden elde edilen gelirin 100 milyon doları aşmış olması muhtemel görünüyor. Üstelik bu rakam sadece en pahalı sürümü satın alan oyuncuları kapsıyor. 19 Mayıs itibarıyla standart ve Deluxe sürümlerin de erişime açılmasıyla birlikte toplam oyuncu sayısı ve oyunun ulaştığı gelir daha net şekilde ortaya çıkacak.

Tabii burada paylaşılan rakamların doğrudan geliştirici ve yayıncı şirketin kasasına girmediğini de belirtmek gerekiyor. Çünkü oyun şu anda Steam ve Xbox Store üzerinden satışta ve bildiğiniz üzere bu platformlar bedavaya çalışmıyor. Öyle ki her satıştan belirli oranlarda komisyon alıyorlar. Dolayısıyla toplam satış 100 milyon doları aşsa bile Playground Games ve Xbox’ın elde ettiği gerçek gelir bunun daha altında kalacaktır.

Forza Horizon 6 Neden Bu Kadar İlgi Görüyor?

Forza Horizon 6’nın bu kadar büyük ilgi görmesinin arkasında birçok farklı sebep var. Öncelikle seri yıllardır yarış oyunu türünün en popüler yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Hatta oyun Forza Horizon 5’e kıyasla hiçbir yenilik sunmasa bile serinin sadık kitlesi tarafından yine yoğun ilgi görecektir.

Bununla birlikte oyunun Japon kültüründen ilham alan atmosferi, şehir yapısı ve geniş araç çeşitliliği de uzun süredir oyuncular tarafından bekleniyordu. Ayrıca Forza Horizon 6 Metacritic puanı da oyunu öne çıkaran noktalardan biri oldu. Birçok eleştirmenin verdiği yüksek puanlar ve olumlu yorumlar oyuna olan ilgiyi daha da artırmayı başardı.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Forza Horizon 6 için erken erişim süreci 15 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Oyunun tam çıkışı ise 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu tarihle birlikte standart ve Deluxe sürümleri satın alan oyuncular da Forza Horizon 6’yı oynamaya başlayabilecek.

Editörün Yorumu

Bana kalırsa Forza Horizon 6’nın bu kadar kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü seri artık yalnızca bir yarış oyunu değil, adeta otomobil kültürünün dijital bir festivli hâline gelmiş durumda. Özellikle Japonya temalı haritanın yıllardır oyuncular tarafından isteniyor olması oyunun çıkışına yönelik heyecanı ciddi şekilde artırdı.

Benim asıl merak ettiğim nokta ise Premium Edition dışındaki sürümler de erişime açıldıktan sonra oyuncu sayısının ne kadar artacağı. Bunu 19 Mayıs'tan sonra hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi yarış oyunlarından Forza Horizon 6'yı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.