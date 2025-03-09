NVIDIA'nın Yeni Uygun Fiyatlı Ekran Kartı İlk Kez Ortaya Çıktı

RTX 5000 serisinin üst düzey modellerinde karşılaşılan stok sorunu ve üretim hataları nedeniyle eleştirilen NVIDIA, her şeyi bir kenara bırakarak serinin diğer üyelerini piyasaya sürmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Şirketin en çok umutlu olduğu modellerden biri ise uygun fiyatıyla daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden NVIDIA RTX 5050.

Kısa bir süre önce teknoloji gündeminde ilk kez ortaya çıkan yeni ekran kartının bazı detayları da gözler önüne serildi. Yeni modelde tıpkı selefleri gibi güçlü özelliklere sahip olmasının yanında bütçe dostu fiyatıyla da öne çıkacak.

NVIDIA RTX 5050 Neler Sunacak?

Özellikle AMD'nin son dönemde giriş ve orta segment ekran kartlarını piyasaya sürerek atağa geçmesinin ardından NVIDIA da bu alanda çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda şirketin ilk hedeflerinden biri yeni RTX 5000 serisinin giriş seviyesi modeli RTX 5050'yi yakın bir tarihte piyasaya sürmek.

Yeni ekran kartının 5000 serisinde bir ilk olarak, GDDR6 teknolojisini destekleyen 8 GB'lık bir VRAM kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Toplam kart gücünün yaklaşık olarak 135W olacağı öne sürülen modelin, 200 ila 249 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağı öngörülüyor.

Yeni NVIDIA RTX 5050'nin sahip olduğu özellikler doğrultusunda Intel Arc B580 ve yakın tarihte piyasaya sürülen AMD RX 9050'ye rakip olacağını söylemek mümkün. 5000 serisinin yeni ekran kartı, güçlü teknolojilere ev sahipliği yapması ve bütçe dostu fiyatlandırmasıyla ülkemizde hatırı sayılır bir ilgiyle karşılanabilir.

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