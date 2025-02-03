Dying Light Serisinde Dev İndirim! Ucuza Oyun Alma Fırsatını Kaçırmayın

Popüler dijital mağaza Steam, Dying Light oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında serideki iki oyun ve indirilebilir içeriklerin fiyatı düştü. Kampanya 10 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Dying Light Oyunları İndirime Girdi

Açık dünya ve zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dying Light Standard 10th Anniversary Edition, 12,99 dolardan (467 TL) 3,89 dolara (139 TL) düştü. Oyunun yanı sıra beş farklı indirilebilir içeriğin de yer aldığı Dying Light Enhanced 10th Anniversary Edition isimli paket yüzde 70 oranında indirim ile 5,85 dolara (210 TL) satılıyor.

2022 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Dying Light 2: Reloaded Edition yüzde 67 oranında indirime girdi. Techland'in popüler oyununun fiyatı böylelikle 39,99 dolardan (1.438 TL) 13,19 dolara (474 TL) düştü.

Oyunun yanı sıra dijital çizgi roman, duvar kağıdı, üç farklı indirilebilir içerik, dijital müzik albümü, dijital sanat kitabı da sunan Dying Light 2: Stay Human Digital Extras Edition yüzde 67 indirim ile 46 dolardan (1.654 TL) 15,18 dolara (546 TL) düştü.

Ayrıca Dying Light - Hellraid DLC'si yüzde 70 indirim ilel 6,49 dolardan (233 TL) 1,94 dolara (69 TL), Dying Light - Astronaut Bundle yüzde 75 indirim ile 1,99 dolardan (71 TL) 49 sente (17 TL) düştü. İndirime giren daha birçok indirilebilir içerik bulunuyor.