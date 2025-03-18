BİM Uygun Fiyata Oyuncu Monitörleri Satacak! QHD 180Hz Ekran ve Dahası

BİM uygun fiyata oyuncu monitörü satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de önümüzdeki hafta Onvo marka oyuncu monitörleri satılacak. Peki, oyun odaklı monitörlerin fiyatı ne kadar olacak?

BİM'de Satılacak Monster Oyuncu Monitörlerinin Fiyatları

BİM'de 26 Mart 2025 tarihinden itibaren Onvo OV32MNT301GQ monitör 7 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 32 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 180Hz yenileme hızı sunuyor.

Onvo OV27MNT202G ise 4 bin 990 TL fiyat etikeyle satışa sunulacak. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 180Hz yenileme hızı sunuyor.

BİM'de belirtilen tarihte Onvo OV24MNT202G 3 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 24 inç ekran büyüklüğünes ahip monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Üç monitörde de iki adet hoparlör ve iki adet HDMI portu bulunuyor.

Önümüzdeki hafta 85 bin TL fiyata sahip Fobem 100" QLED Google TV, 45 bin 900 TL fiyatlı Fobem 85" QLED Google TV ve 29 bin 900 TL fiyata sahip Fobem 75" QLED Google TV de satılacak.

BİM marketlerde önümüzdeki hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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