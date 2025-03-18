Samsung, ONE UI 7 Güncellemesinin Çıkış Tarihini Açıkladı! 20 Cihaz Listede

Samsung'un yılan hikayesinde dönen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yakında gerçekten çıkıyor. Şu ana kadar beta testleri hariç sadece Galaxy S25 serisinde kullanılabilir olan bu sürümün resmi çıkış tarihi ve güncelleme alacak ilk modeller açıklandı. Peki One UI 7 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar!

Samsung, ONE UI 7 Güncellemesini 7 Nisan'da Yayınlayacak

Samsung'un resmi bloğundan yapılan açıklamaya göre Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi 7 Nisan'dan itibaren çeşitli Galaxy modellerinde yayınlanacak. Şirket güncelleme alacak ilk modelleri de duyurdu. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'ya ek olarak katlanabilir telefon ailesinden Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip de 7 Nisan'dan itibaren güncelleme alacak modeller arasında. Listenin tamamı ise şu şekilde:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Tab S10

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Ancak Samsung, duyurusunda ilerleyen zamanlarda daha çok tablet ve telefon için One UI 7 güncellemesi yayınlayacağının da altını çizdi. Yani Samsung'un listesinde sizin kullandığınız telefon yoksa üzülmeyin, tek yapmanız gereken beklemek. Ancak Samsung kullanıcılarının uzun zamandır beklediğini hatırlatmakta da fayda var.