Samsung, ONE UI 7 Güncellemesinin Çıkış Tarihini Açıkladı! 20 Cihaz Listede
Bir süredir test aşamasında olan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı. İşte One UI 7 güncellemesi alacak telefonların listesi!
Samsung'un yılan hikayesinde dönen Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yakında gerçekten çıkıyor. Şu ana kadar beta testleri hariç sadece Galaxy S25 serisinde kullanılabilir olan bu sürümün resmi çıkış tarihi ve güncelleme alacak ilk modeller açıklandı. Peki One UI 7 ne zaman çıkacak ve hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar!
Samsung, ONE UI 7 Güncellemesini 7 Nisan'da Yayınlayacak
Samsung'un resmi bloğundan yapılan açıklamaya göre Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi 7 Nisan'dan itibaren çeşitli Galaxy modellerinde yayınlanacak. Şirket güncelleme alacak ilk modelleri de duyurdu. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'ya ek olarak katlanabilir telefon ailesinden Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip de 7 Nisan'dan itibaren güncelleme alacak modeller arasında. Listenin tamamı ise şu şekilde:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Tab S10
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+
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Ancak Samsung, duyurusunda ilerleyen zamanlarda daha çok tablet ve telefon için One UI 7 güncellemesi yayınlayacağının da altını çizdi. Yani Samsung'un listesinde sizin kullandığınız telefon yoksa üzülmeyin, tek yapmanız gereken beklemek. Ancak Samsung kullanıcılarının uzun zamandır beklediğini hatırlatmakta da fayda var.