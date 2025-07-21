BİM Çok Ucuz Oyun Konsolu ve Gameboy Satacak

BİM'de uygun fiyatlı Polosmart gameboy, oyun konsolu, bluetooth hoparlör, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip powerbank, bluetooth kulaklık, RKS katlanabilir elektrikli bisiklet ve Dijitsu 55 inç Google televizyon satılacak.

A101'de Satılacak Oyun Konsolu ve Gameboy'un Fiyatı

BİM'de 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Polosmart şarjlı gameboy 399 TL fiyat etiketiyle satılacak. 2,8 inç ekran büyüklüğüne sahip renkli ekranda dahili 500 adet oyun bulunuyor. Dahili hoparlöre sahip cihazın Türkiye geneli stok miktarı 7 bin 500 adet ile sınırlı olacak.

Polosmart PGM620 retro oyun konsolu ise 599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihazda Contra'dan Bomber Man'e kadar pek çok klasik oyun bulunuyor. Konsolun Türkiye geneli stok miktarı 7 bin 500 adet ile sınırlı olacak.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 599 TL fiyata sahip Polosmart 5000 mAh powerbank, 399 TL fiyatlı Polosmart bluetooth hoparlör, 449 TL fiyata sahip Polosmart bluetooth kulaklık ve 890 TL fiyatlı Heifer çubuk blender bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 24 bin 900 TL fiyata sahip RKS katlanabilir elektrikli bisiklet, 13 bin 490 TL fiyatlı Dijitsu 55 inç Ultra HD Google televizyon, 9 bin 250 TL fiyata sahip Dijitsu turbo cam ankastre set de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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