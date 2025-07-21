Honor'dan 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde 8300 mAh batarya kapasitesine sahip Honor X70'i duyuran Honor, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Henüz ismi açıklanmayan yeni telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymayacak.

Honor, Dev Bataryalı Telefon Tanıtacak

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Honor, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon tanıtacak. Bu telefonun 2026 yılının ilk yarısında test edilmeye başlanacağı ve testlerin başarılı olması hâlinde aynı yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan telefonun devasa bataryaya rağmen 8,5 mm'nin altında bir kalınlığa sahip olacağı öne sürüldü. Telefonun ismi henüz açıklanmadı ancak Power serisine ait bir model olabileceği tahmin ediliyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz. 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı ile gelebilir.

Söz konusu telefonun fiyatına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Honor Power'ın 1999 yuan (11.261 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu belirtelim. Dolayısıyla bu telefon da uygun fiyatlı olabilir.