BİM Aşırı Ucuz Android Telefonlar Satacak! Bu Fırsat Kaçmaz

BİM uygun fiyata akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de çok yakında Realme C63 ve Tecno Spark Go 1 satılacak. Satışa sunulacak ürünler arasında akıllı televizyon ve klima da bulunuyor.

BİM'de Satılacak Android Telefonların Fiyatı

BİM'de 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren Realme C63 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 650 TL'ye satacak. 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gücünü Unisoc T612 işlemcisinden alan C63 modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

BİM'de 11 Nisan 2025 tarihinden itibaren Tecno Spark Go 1 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı 6 bin 495 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Gücünü Unisoc T615 işlemcisinden alan telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

BİM'de 18 Nisan'da 21 bin 990 TL fiyata sahip Fujiplus 12.000 BTU inverter klima, 13 bin 990 TL fiyatlı Segway Ninebot E2 Plus Kickscooter, 21 bin 900 TL fiyata sahip TCL 55" 4K Google TV ve 12 bin 990 TL fiyatlı Senna 50" Frameless QLED Google TV de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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