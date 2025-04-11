Galaxy Tab S9 FE'de One UI 7 Detayını Bir Türk Ortaya Çıkardı

Samsung'un 2024 amiral gemileri Galaxy S24 serisi ve Galaxy Z Fold 6 ile Flip 6 modelleri, geçtiğimiz günlerde One UI 7 güncellemesini resmen almaya başladı.

2023 çıkışlı Galaxy Tab S9 FE bu listede yer almıyordu. Hatta cihazın Samsung'un resmi beta programında adı bile geçmiyor. Fakat ülkemizden bir kullanıcı, işleri biraz hızlandırarak Tab S9 FE modeline One UI 7'yi şimdiden yüklemeyi başardı.

Tablette One UI 7 Deneyimi

Samsung'un planlarına göre Galaxy Tab S9 FE modeli için One UI 7 güncellemesinin Haziran 2025'te yayınlanması bekleniyor.

Amiral gemisi Tab S9, S9+ ve S9 Ultra modelleri ise Mayıs ayında güncellemeyi alacak ama @Alfaturk16 adlı kullanıcı, yapı numarası X516BXXU7CYD1 ve içinde Nisan 2025 güvenlik yaması yer alan sürümü çalıştırmayı başarmış.

Paylaşılan görüntülerde One UI 7 ile gelen bazı yenilikler görülüyor. Örneğin uygulama çekmecesindeki arama çubuğunun konumu değişmiş ve NowBar olarak bilinen yeni gezinme çubuğu sistemi cihaza eklenmiş.

One UI 7 Desteklenmeyen Cihazda Stabil Çalışıyor

Elbette bu bir dahili test sürümü olduğu için bazı küçük aksaklıklar mevcut. Özellikle animasyon geçişlerinde zaman zaman takılmalar yaşandığı görülüyor. Bunun da cihazda bulunan Exynos 1380 işlemcinin sınırlı performansından ve ekran kaydı sırasında oluşan ekstra yükten kaynaklandığı belirtiliyor.

Ancak genel kullanım açısından arayüzün oldukça stabil çalıştığını görüyoruz. Yani resmi güncellemeden çok da uzakta değil. Tab S9 FE kullanıcıları güncellemeyi alacaklar.