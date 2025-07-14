BİM 8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon ve ATV Satacak

BİM bu hafta uygun fiyatlı TECNO Spark 10 Pro, Kuba MX 220 offroad ATV, TCL akıllı televizyon, Axen akıllı televizyon, Kumtel mini buzdolabı, Homend mutfak robotu, Polosmart hoparlör ve Philips süpürge satacak.

BİM'de Satılacak TECNO Spark 10 Pro ve KubaATV'nin Fiyatı

BİM'de 18 Haziran 2025 tarihinden itibaren TECNO Spark 10 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Gücünü MediaTek Helio G88 işlemcisinden alan telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Kuba MX 220 offroad ATV 89 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 180 cc silindir hacmine sahip araçta 12,20 HP maksimum güç bulunuyor. 155 kilogram ağırlığındaki araçta 5,5 litre yakıt tankı kapasitesi yer alıyor.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 16 bin 990 TL fiyata sahip Philips 55 inç 4K Google televizyon, 5 bin 490 TL fiyatlı Axen 32 inç LED Akıllı televizyon, 5 bin 250 TL fiyata sahip Kumtel mini buzdolabı bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 1.990 TL fiyata sahip Homend mutfak robotu, 5 bin 490 TL fiyatlı Philips süpürge, 1.290 TL fiyata sahip Polosmart hoparlör, 699 TL fiyatlı House Pratik kablosuz görüntülü kapı zili, 399 TL fiyata sahip Keysmart tartı, 2 bin 490 TL fiyatlı Keysmart semaver ve 899 TL fiyatlı Heifer cam kettle da satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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