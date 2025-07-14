Dev Bataryalı Ucuz Telefon Performans Testine Girdi! 12 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz ay devasa bataryalı bütçe dostu Z10 Lite 5G'yi duyuran iQOO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. iQOO Z10R isimli telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Performans testiyle birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

iQOO Z10R Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

I2410 model numarasına sahip olan iQOO Z10R tek çekirdek testinde 1.033 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.989 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6GHz Arm Cortex-A78, dört çekirdek 2.0GHz Arm Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

iQOO Z10R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük sunacak. Android 15 tabanlı FunTouchOS 15 ile birlikte gelecek telefonda 6000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği yer alacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel veya 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon 4K video kaydı yapabilecek.

iQOO Z10R'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10R'nin 15000 Hindsitan rupisi (7.015 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.