BİM Aşırı Ucuz Android Telefon Satacak! iPhone'un Sevilen Özelliği Var

BİM uygun fiyata telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de bu hafta çok ucuz Android telefon satılacak. Bu telefon Dynamic Island benzeri özelliği ile dikkat çekiyor.

BİM'de Satılacak TECNO Spark Go 2024 Fiyatı

BİM'de 14 Şubat 2025 tarihinden itibaren TECNO Spark Go 2024 isimli akıllı telefon satışa sunacak. Telefonun 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 750 TL fiyat etiketiyle satılacak.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 267 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü Unisoc T606 işlemcisinden alan cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Çift SIM desteğine sahip olan telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

BİM'de bu hafta ayrıca 299 TL fiyata sahip Polosmart akıllı bileklik, 349 TL fiyatlı Polosmart kablosuz hoparlör, 349 TL fiyata sahip Polosmart 10.000 mAh powerbank, 349 TL fiyatlı Polosmart Tws kablosuz kulaklık ve daha birçok ürün satılacak.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.