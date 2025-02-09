iPhone 17 ve 17 Pro'nun Yeni Görüntüleri Sizi Şaşırtacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl eylül ayında piyasaya süreceği yeni akıllı telefon serisi iPhone 17 için çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji dünyası ise henüz tanıtılmasına aylar olan yeni seri için şimdiden heyecanlı. Zira cihazların eski modellere kıyasla oldukça farklı bir tasarıma sahip olacağını öne süren iddiaların sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak sektörel kaynaklar, iPhone 17 serisi ile ilgili bugüne kadar ortaya çıkan güvenilir sızıntıların ışığında iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin nasıl gözükeceğine dair yeni görseller hazırladı. Görüntüleri incelediğimiz de yeni telefonların tasarımında adeta baştan aşağı değişeceğini söyleyebiliriz.

iPhone 17, Tasarımıyla Google Pixel 9 Serisini Andıracak

Apple'ın yeni iPhone 17 serisi ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntıları bir araya getiren yeni CAD görsellerine göre, hem ana model iPhone 17 hem de 17 Pro, uzun bir süredir konuşulan yatay kamera modülüne sahip olacak. Söz konusu modül, tıpkı Pixel 9 cihazınlarında olduğu gibi hem sensörleri hem de LED flaş gibi yan unsurları çevreleyen kalın bir yapıda tasarlanacak. Öte yandan iPhone 17 için hazırlanan görüntülerde tek bir arka kamera sensörünü görüyoruz ki, birçok kişinin bu durumu hoş karşılayacağını sanmıyoruz.

Bunlara ek olarak yeni görüntüler için yapılan açıklamalarda iPhone 17 modellerinin iPhone 15 ve iPhone 16 serisinin aksine titanyum çevreye sahip olmayacağı, bunun yerine alüminyum malzeme ile korunacağı ifade ediliyor. Böyle bir durumunda yeni cihazların daha ucuz maliyet ve hafiflik için sağlamlıktan feragat edeceğini söyleyebiliriz.

Telefonlarda görebileceğimiz son değişiklik ise tuş takımında yer alıyor. Yeni deklanşör tuşu ile birlikte epey kalabalık bir tuş takımına sahip olan iPhone modellerinin, 17 serisi ile birlikte güç ve deklanşör düğmesini çerçevenin sağ tarafında, ses kontrol ve eylem butonlarını ise sol tarafta bulundurması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz iPhone 17 serisininin yeni tasarımını hoş karşıladınız mı? Yorumlarda buluşalım...