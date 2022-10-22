BİM'de Uygun Fiyatlı iPhone 13 Satılacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, bazı dönemler yaptığı teknoloji kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Daha önce iPhone ve PlayStation için çeşitli kampanyalar yapan firma, yine ilgi çekici bir kampanyayla müşterilerinin karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 14'lerin tanıtılmasıyla beraber iPhone 13'lerde kayda değer bir fiyat düşüşü yaşansa da hala teknoloji marketlerinde yüksek fiyata satılıyorlar. BİM ise bu noktada önümüzdeki günlerde tüm marketlerinde satışa sunmak için hazırlandığı iPhone 13'ler ile devreye girecek.

28 Ekim BİM iPhone 13 Fiyatı

Gelen bilgilere göre 128 GB iPhone 13 modeli, önümüzdeki hafta cuma günü satışa sunulacak. Her market için sınırlı sayıda satılması beklenen cihazın fiyatı ise piyasanın çok daha altında olacak. 28 Ekim'de satışa sunulması beklenen iPhone 13'ün fiyatının ise 22 bin TL olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki BİM'de satılacak olan iPhone 13 yaklaşık olarak 4 bin TL daha ucuz olacak..

Stoklarla sınırlı bir şekilde satılması beklenen iPhone 13 için BİM kapılarında izdaham olması bekleniyor. Öte yandan iPhone 13'lerin tüm BİM şubelerinde satışa çıkmayacağı düşünülüyor. Eğer uygun fiyatlı iPhone 13'leri kaçırmak istemiyorsanız yakınınızda bulunan bir BİM'e giderek telefonun satışa sunulup sunulmayacağı hakkında bilgi almanız gerekebilir.