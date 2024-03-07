Binance, ABD Anlaşmasından Sonra Ciddi Büyüme Elde Etti!
Binance, ABD anlaşması ile birlikte ciddi oranda bir büyüme elde etti. Binance bu konuda ne açıklama yaptı? İşte detaylar!
Kripto para altyapı sağlayıcısı ve blok zinciri ekosistemi olan Binance, 170 milyonu aşkın kullanıcısıyla, geçen yıla oranla yüzde 30'luk bir büyüme elde etmiştir.
Binance, anlaşmanın ardından kurumsal yönetim yapısını güçlendirmeye devam ederek, süreç, teknoloji, uyumluluk ve süreç alanlarına önemli yatırımlar yapmıştır.
Şirketin sağladığı bilgilere göre, 2023 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artışla, 213 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırmıştır. Binance, dünya çapında 18 bölgede elde ettiği lisans, kayıt ve yetki sayısıyla önemli bir küresel etki yaratmaya devam etmektedir.
Binance, Bu Konuda Neler Söyledi?
"Binance, öncü bir vizyonla hareket ederek kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhütlerini sürdürüyor ve yeni bir döneme adım atıyor. Kullanıcılarla kurulan sağlam bağlılık, Türkiye ve dünya genelindeki finansal özgürlük misyonunda kilit bir role sahip. Bu bağlamda, güçlü bir şekilde büyüyen topluluğumuzun güvenini koruyarak sektörde lider konumumuzu sürdürme hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz."
Sektörümüz, Web3 ekosisteminin gelişimi ve dijital varlıkların yaygınlaşması adına büyük bir ivme kazanıyor. Binance, bu dinamik dönemde yenilikçi yaklaşımları ve çözümleriyle sektöre öncülük ediyor. Finansal özgürlüğü destekleme hedefi doğrultusunda, kullanıcılarımıza daha geniş bir finansal perspektif sunmak ve dijital varlık kullanımını daha erişilebilir hale getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.
Binance'den 100 Milyon Dolar Değerinde Kripto Çalındı
30 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan ve Dünya'nın en çok kullanılan kripto borsalarından biri olan Binance, dün gece blockchain ağı Binance Smart Chain'e kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı ve henüz resmileşmese de bu saldırının 100 milyon dolar civarı bir kripto para kaybına yol açtığı iddia ediliyor.
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