Binance, ABD Anlaşmasından Sonra Ciddi Büyüme Elde Etti!

Kripto para altyapı sağlayıcısı ve blok zinciri ekosistemi olan Binance, 170 milyonu aşkın kullanıcısıyla, geçen yıla oranla yüzde 30'luk bir büyüme elde etmiştir.

Binance, anlaşmanın ardından kurumsal yönetim yapısını güçlendirmeye devam ederek, süreç, teknoloji, uyumluluk ve süreç alanlarına önemli yatırımlar yapmıştır.

Şirketin sağladığı bilgilere göre, 2023 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artışla, 213 milyon doların üzerinde bir bütçe ayırmıştır. Binance, dünya çapında 18 bölgede elde ettiği lisans, kayıt ve yetki sayısıyla önemli bir küresel etki yaratmaya devam etmektedir.

Binance, Bu Konuda Neler Söyledi?

"Binance, öncü bir vizyonla hareket ederek kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhütlerini sürdürüyor ve yeni bir döneme adım atıyor. Kullanıcılarla kurulan sağlam bağlılık, Türkiye ve dünya genelindeki finansal özgürlük misyonunda kilit bir role sahip. Bu bağlamda, güçlü bir şekilde büyüyen topluluğumuzun güvenini koruyarak sektörde lider konumumuzu sürdürme hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz."

Sektörümüz, Web3 ekosisteminin gelişimi ve dijital varlıkların yaygınlaşması adına büyük bir ivme kazanıyor. Binance, bu dinamik dönemde yenilikçi yaklaşımları ve çözümleriyle sektöre öncülük ediyor. Finansal özgürlüğü destekleme hedefi doğrultusunda, kullanıcılarımıza daha geniş bir finansal perspektif sunmak ve dijital varlık kullanımını daha erişilebilir hale getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.