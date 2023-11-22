Binance CEO'su Changpeng Zhao İstifa Etti: Suçlamaları Kabul Etti!

Binance'ı 2017 yılında kuran Changpeng Zhao, ABD’nin kara para aklama suçlamalarıyla bir süredir gündemdeydi. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen davada hakkında birçok suçlama bulunuyordu. Binance’in Kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao, görevinden istifa etti.

4,3 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek!

Dünyanın en popüler kripto para borsasının CEO’su Changpeng Zhao hakkında kayıtsız borsa işlettiği, kripto para üstünden kara para akladığı suçlamaları bulunuyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) suçlamaları bir sonuca vardı.

Müşterilerin parasını izinsiz kullanan Zhao, ABD'de devam eden soruşturmadaki suçlamaları kabul etti. Adalet Bakanlığı ile bir anlaşma sağladı. Görevinden istifa ederek 4.3 milyar dolarlık (123 milyar TL) para cezasını ödemeyi kabul etti.

Binance'ı dünyanın en bilinen borsası hâline getiren yöneticinin hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından uzun zamandır devam eden davalar ve soruşturmalar bir sonuç vermiş oldu.

Changpeng Zhao istifa ettikten sonra şirketin yeni CEO'su ise Richard Teng oldu. Binance ve Adalet Bakanlığı ise yapılan anlaşma hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı.

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