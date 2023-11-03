Kripto Kralı Sam Bankman-Fried, Kara Para Aklamaktan Suçlu Bulundu!

2019 yılında kurulan kripto para borsası FTX, özellikle pandemi döneminde bir anda değer kazanmıştı. O dönemin en büyük borsalarından biri olarak biliniyordu. Ancak bu başarı uzun soluklu olmadı ve Sam Bankman-Fried hakkında suçlamalar ortaya atıldı.

110 Yıl Hapis Cezası Alabilir!

Bildiğiniz üzere Alameda Research ile FTX arasındaki gizli bir ortaklık olduğu ortaya çıkmıştı ve Sam Bankman-Fried Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. Eski CEO’nun FTX'ten ve paravan şirket olarak kullandığı Alameda Research’ten 8 milyar dolardan fazla para çaldığı iddia edilmişti.

Bankman-Fried her ne kadar olanları inkar etse ve hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını söylese de Amerika’nın New York Güney Bölgesi’nde görülen duruşmada nihai karar verildi. Dört saat süren müzakerenin ardından CEO, yatırımcıları dolandırması sebebiyle tamamen suçlu bulundu.

Sonuç olarak bir zamanların kripto kralı olarak bilinen Sam Bankman-Fried, altı dolandırıcılık ve bir kara para aklama olmak üzere toplam yedi suçtan hüküm giydi. Bunlar; elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı gibi suçları da içinde barındırdı.

31 yaşındaki eski yöneticinin milyarlarca dolarlık müşteri fonunu kötüye kullanmak ve kredi verenleri yanlış yönlendirmek gibi davranışları pahalıya mal oldu. 2024 yılında sonuçlanması beklenen ceza davasından 115 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

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