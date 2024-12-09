Binance CEO’su Richard Teng'den Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından adeta uçuşa geçen Bitcoin, rekor üstsüne rekor kırıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle tarihinde ilk defa 100 bin dolar seviyesini aşan kripto para biriminin piyasa değerini ise 2.1 trilyon dolara ulaştı. Bu da Bitcoin'i listede altın, Apple, Amazon, Google, NVIDIA ve Microsoft'un bulunduğu dünyanın en değerli varlıkları listesine yedinci sıradan sokmayı başardı. Herkes bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edeerken, Binance CEO’su Richard Teng'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Binance CEO’su Richard Teng: “Bitcoin’in Başarısı Finansal Tarih İçin Bir Dönüm Noktası”

Binance CEO’su Richard Teng, Bitcoin'deki yükselişi kripto varlık piyasası için dönüştürücü bir an olarak tanımladı. “Bugün ulaşılan bu dönüm noktası, Bitcoin’in niş bir varlıktan ana akım bir finansal enstrümana dönüşüm yolculuğunda önemli bir aşamayı temsil ediyor." diyen Tang, "Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların artan ilgisini çeken bu yükseliş, kripto varlıkların finansal ekosistemdeki büyüyen rolünü güçlendiriyor ve daha geniş çaplı benimsenmeyi teşvik ediyor.” diye ekledi.

Elbette ki ABD seçimleri Bitcoin'in yükselmesinin arkasındaki tek neden değil. ABD Merkez Bankası’nın faizleri indirmeye başlaması, yatırımcıları enflasyona karşı dayanıklı, arzı sınırlı varlıklara yöneltti. 21 milyon sabit arzıyla Bitcoin, değer koruması sağlayan bir araç olarak öne çıktı. Ayrıca kurumsal şirketler de Bitcoin’i hızla benimsiyor. Örneğin, Microstrategy şu an toplam Bitcoin arzının %1,5’ini elinde tutarak bu konuda öncü oldu.

Marathon Digital ve Microsoft gibi şirketlerin de benzer stratejiler üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bitcoin’in 100 bin dolara yükselmesi yalnızca piyasa dinamiklerinin bir sonucu değil; aynı zamanda Bitcoin’in algısındaki büyük bir dönüşümün göstergesi. Bir zamanlar niş bir deney olarak görülen Bitcoin, artık küresel finans sisteminde önemli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırıyor.

Teng, bu dönüşümü şu sözlerle açıklıyor: “Bu tarihi yükseliş, Bitcoin’in hem bir değer saklama aracı hem de dönüştürücü bir finansal enstrüman olarak potansiyelinin artan şekilde kabul gördüğünü yansıtıyor. Daha fazla şirket ve hükümet kripto varlıkları benimserken, gerçek anlamda küresel bir ana akım benimsenmenin eşiğinde olabiliriz.”