Binance'ten Kripto Para Yasası Sonrası Açıklama: Yolun Sonu mu Geldi?

Uzun bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden kripto para düzenlemesi nihayet yürürlüğe girdi. Tabii, bu durum artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve her şeyin kontrol altında ilerleyeceği şeklinde yorumlanabilir. Peki, bu yeni yasa kripto para borsalarını nasıl etkileyecek? Binance, kısa süre önce konuyla ilgili açıklama yaptı.

Binance'ten Kripto Para Yasası Açıklaması: Türkiye'den Çekilecek mi?

Binance Global, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneğinin 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Bununla birlikte Türk kullanıcılar için tüm pazarlama faaliyetlerinin ise tamamen durdurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin yeni kripto düzenlemeleri endüstri için olumlu bir adımı temsil ediyor.#Binance olarak, bu gelişmeleri desteklemekle birlikte; güvenli, uyumlu bir kripto ekosistemi için düzenleyicilerle iş birliğine devam edeceğimizi sizinle paylaşmak isteriz.



Daha fazlası için ⤵️ — Binance Global Türkçe (@Binance_Turkish) July 2, 2024

Tabii, bu durum Binance'in Türkiye'den tamamen çekildiği ve artık Türk kullanıcıların işlem yapamayacağı şeklinde düşünülmemeli. Zira platform, ülkemizdeki kullanıcıların Binance Global'i kullanmaya devam edebileceklerini, ancak herhangi bir Türkçe dil desteğinin mevcut olmayacağını söyledi.

Bununla birlikte ülkemizde yerleşik olarak faaliyetlerini sürdüren Binance TR ise yeni kripto para yasasının tüm gereksinimlerini karşılıyor. Hatta şirket, geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir duyuruyla her şeyin yolunda olduğunu ve işlemlerin son hız devam ettiğini ifade etti. Yani söz konusu değişiklikler sadece Binance Global'i kapsıyor.

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