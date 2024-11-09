Binance TR İsim Değişikliğine Gidiyor: Alan Adı ve Ünvanı da Değişti
Kripto platformu Binance TR; yeni düzenlemeler doğrultusunda ünvan ve alan adı değişikliğine gitti.
Türkiye’nin kripto piyasasına uyum sağlama süreci kapsamında Binance TR platformunda önemli değişiklikler yapıldı. Güncellemelere göre platform artık farklı bir alan adı kullanacak, ünvanında da değişiklik yapılacak.
Binance TR’nin Yeni Alan Adı: binance.tr
Binance TR, kullanıcılarına eskiden www.trbinance.com olarak hizmet sunarken, yeni düzenlemeler gereği artık www.binance.tr alan adı üzerinden faaliyet gösterecek. Kullanıcılar geçiş sürecinde eski alan adı ile erişim sağlamaya devam edebilecek, ancak yakında eski alan adı tamamen kaldırılacak ve yeni alan adından devam edilecek.
Şirketin Ünvanında Değişiklik Yapıldı
Binance TR, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılan yeni kripto düzenlemeleri doğrultusunda şirket ünvanında da güncellemeye gitti. Böylece Eski ünvanı "BN Teknoloji A.Ş."den vazgeçildi. Artık "Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş." olarak resmi kayıtlarda geçecek ve bu şekilde anılacak. Türk lirası yatırma işlemi yaparken kullanıcılar artık alıcı adı kısmında bu yeni ünvanı kullanacak.
Binance TR, yapılan değişikliklerin platform işleyişinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirtti. Ayrıca websitesinde yapılan duyuruda yasal uyarı yapıldı:
Binance TR olarak, siz değerli kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Risk uyarısı: Binance TR, sizler için projeleri özveri ile seçerek listeleyecektir ancak kripto varlık piyasasının yüksek risk içerdiğini unutmayın. Alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirirken sadece kaybetmeyi göze alacağınız sermayeyi riske atın.
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