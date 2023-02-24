Elektrikli Scooter Şirketi BinBin, GO Sharing'i Satın Aldığını Açıkladı

Kısa sürede şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası hâline gelen BinBin, Türkiye’de 10'dan fazla şehirde ulaşım hizmeti sağlıyor. Ülkemizin öncü mikromobilite şirketlerinden biri olan BinBin, Hollanda merkezli GO Sharing'in hisselerini devralarak Türkiye'nin en büyük mikromobilite şirketi olmayı başardı.

Sürdürülebilir ve pratik ulaşım çözümlerini kullanıcılarına sunmayı hedefleyen BinBin, Hollanda merkezli bir şirket olan ve kullanıcılara Belçika, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunan GO Sharing'in hisselerini satın aldığını açıkladı.

BinBin Pratik Ulaşım Çözümlerinde Önemli Adımlar Atıyor

Daha öncelerde Oyak Grup Sigorta ile gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde aylık veya haftalık BinBin abonesi olan kullanıcıları ücretsiz bir şekilde sigortalayacağını duyuran BinBin, kullanıcılara sağladığı güveni yeni ve daha pratik hizmet çözümleriyle pekiştiriyor.

GO Sharing satın alımına dair değerlendirmelerde bulunan BinBin CEO'su Kadir Abdik'in açıklamaları ise şu şekilde: