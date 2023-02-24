Elektrikli Scooter Şirketi BinBin, GO Sharing'i Satın Aldığını Açıkladı
Ülkemizin popüler elektrikli scooter şirketlerinden BinBin, globalde aynı hizmeti veren GO Sharing'i satın aldığını açıkladı. İşte detaylar!
Kısa sürede şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası hâline gelen BinBin, Türkiye’de 10'dan fazla şehirde ulaşım hizmeti sağlıyor. Ülkemizin öncü mikromobilite şirketlerinden biri olan BinBin, Hollanda merkezli GO Sharing'in hisselerini devralarak Türkiye'nin en büyük mikromobilite şirketi olmayı başardı.
Sürdürülebilir ve pratik ulaşım çözümlerini kullanıcılarına sunmayı hedefleyen BinBin, Hollanda merkezli bir şirket olan ve kullanıcılara Belçika, Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunan GO Sharing'in hisselerini satın aldığını açıkladı.
BinBin Pratik Ulaşım Çözümlerinde Önemli Adımlar Atıyor
Daha öncelerde Oyak Grup Sigorta ile gerçekleştirdiği anlaşma neticesinde aylık veya haftalık BinBin abonesi olan kullanıcıları ücretsiz bir şekilde sigortalayacağını duyuran BinBin, kullanıcılara sağladığı güveni yeni ve daha pratik hizmet çözümleriyle pekiştiriyor.
GO Sharing satın alımına dair değerlendirmelerde bulunan BinBin CEO'su Kadir Abdik'in açıklamaları ise şu şekilde:
"Ulaşımda geleceğin mikromobilite çözümlerinde olduğu inancıyla 2019 yılında başladığımız yolculukta çok kısa sürede büyük mesafe katettik. Halihazırda BinBin markası altında 5 ülkede 21 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz. Organik büyümemize, yeni ülkeleri ve yeni şehirleri ağımıza katarak devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında mikromobilite alanında Avrupa genelinde yaygın bir ağ oluşturmuş olan GO Sharing’in hisselerini devralarak Batı Avrupa’ya hızlı bir giriş yaptık.
GO Sharing daha önce hizmet verdiği şehirlerde, mevcut marka kimliği ve rengi ile yoluna devam edecek. BinBin ve GO Sharing ekiplerinin sahip olduğu uzmanlık, bilgi birikimi ve deneyimin bir araya gelmesiyle her iki markamızla birlikte büyüme yolculuğumuzu çok daha güçlü ve sağlam şekilde sürdüreceğiz. Bu satın almanın ardından Türkiye’nin en büyük mikromobilite şirketi haline geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir ve akıllı şehirlere katkıda bulunmak için çalışırken, operasyonel olarak Avrupa’da sahada olan ilk 5 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."
BinBin'den Yeni Yıla Özel Sevindirecek Bir Hediye
Yeni yıla oldukça az bir süre kala şirketler de hediye arayışlarınıza katkıda bulunuyor. BinBin’in yeni "Arkadaşına Hediye Gönder" özelliği ile birlikte sevdiğiniz insanlara çevre dostu olduğu kadar pratik bir şehir gezintisi hediye edebileceksiniz.
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