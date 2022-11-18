Elektrikli Scooter Şirketi BinBin, Kullanıcılarına Ücretsiz Sigorta Yapacak

Ülkemizde Martı'nın başlattığı kiralık elektrikli scooter akımına her geçen gün yeni bir girişim dahil oluyor. Elektrikli scooter kiralama platformlarından biri olan BinBin, yeni sunacağı bir özellik sayesinde kullanıcılarına daha fazla koruma vadediyor.

Oyak Grup Sigorta ile iş birliğine giden BinBin, kullanıcılarına ücretsiz sigorta hizmeti sunacak.

BinBin Aboneleri Olası Kazalara Karşı Sigortalı Olacak

Kullanıcılarına daha fazla güven vermek isteyen BinBin, Oyak Grup Sigorta ile başlattığı iş birliği kapsamında aylık veya haftalık BinPass abonesi olan kullanıcılarını ücretsiz olarak sigortalayacak.

Sigortalı kullanıcılar, istenmeyen durumlara karşı güvence altında olacak. Her geçen gün daha da yaygınlaşan elektrikli scooter kiralama, sigorta şirketlerinin güvencesi altında olacak.

Yaptıkları yeni iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan BinBin CEO'su Kadir Abdik, "Sektörün öncüsü Oyak Grup Sigorta'nın değerli iş ortaklığı ile kullanıcılarımıza ekstra güvenli sürüş deneyiminin kapılarını açana yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Kullanıcılarımız bu hizmet kapsamında hem kendilerinin hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini ekstra güvenceye alabilecek." dedi.