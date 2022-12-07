BinBin'den Yeni Yıla Özel Sevindirecek Bir Hediye

Yeni yıla oldukça az bir süre kala şirketler de hediye arayışlarınıza katkıda bulunuyor. BinBin’in yeni "Arkadaşına Hediye Gönder" özelliği ile birlikte sevdiğiniz insanlara çevre dostu olduğu kadar pratik bir şehir gezintisi hediye edebileceksiniz.

Pek çok kişi sevdiği insanlara hediye seçmekte zorlanıyor. Özellikle yılbaşında ne gibi bir hediye alacağı konusunda kararsız kalanlar için BinBin'den güzel bir hediye seçeneği geldi.

"Arkadaşına Hediye Gönder" Özelliği ile Yolculuk Hediye Edilebiliyor

BinBin uygulamasını kullanan kullanıcılar, yeni "Arkadaşına Hediye Gönder" özelliği sayesinde arkadaşlarına hediye yolculuk hediye edebilecek.

Menü’de bulunan "Arkadaşına Hediye Gönder" seçeneği sayesinde, arkadaşınızın yalnızca telefon numarasını girerek 1.000 TL'ye kadar hediye yolculuk hediye edebileceksiniz.

Kısa sürede şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası hâline gelen BinBin, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Uşak ve Sakarya şehirlerinde hizmet veriyor.