Bing Chat'e Elveda: Artık Copilot Olarak Kullanılacak!

Bing de dâhil olmak üzere Microsoft'un yapay zekâ içeren tüm araçları Copilot'a dönüşüyor.

Bugün Microsoft Ignite 2023'te şirket, bu yılın başlarında Bing'de kullanıma sunduğu yapay zekâ destekli sohbet botu Bing Chat'in adını Bing'de Copilot olarak değiştirdi. Ayrıca daha önce Bing Chat Enterprise olarak adlandırılan Bing Chat'in premium ve kurumsal odaklı sürümü de Copilot olarak yeniden adlandırıldı.

Şirketin yapay zekâ içeren bir dizi ürünü bulunduğundan şirket karışıklık olmaması için böyle bir değişiklik yapma kararı aldı.

Bing Chat Artık Copilot

Microsoft'un iletişim direktörü Caitlin Roulston, TechCrunch'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "'Bing Chat Enterprise'ı 'Copilot' olarak yeniden adlandırmak, tüketici ve ticari müşteriler için birleşik bir Copilot deneyimi yaratma vizyonumuzu yansıtıyor." dedi.

Yeni olan şey sadece isim değil. 1 Aralık'tan itibaren Bing'de kurumsal bir hesapla oturum açan kullanıcılar, Bing'de Copilot kullanırken "ticari veri koruma" avantajından yararlanacak. Roulston, bu sayede kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini ve yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmayacağını ve Microsoft'un bu verilere erişemeyeceğini söylüyor.

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