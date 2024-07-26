Microsoft'tan Google'a Rakip: Bing Artık Yapay Zeka Özetleri Sunacak!

Yapay zekâ, insanların internet deneyimlerinin artık önemli bir parçası hâline gelirken, teknoloji devleri de bu alandaki yatırımlarını artırıyor. Microsoft şimdi de Google Arama'ya rakip olacak yeni projeler üzerinde çalışıyor ve bu kapsamda arama motoru Bing'e daha fazla yapay zekâ özelliği ekliyor.

Bing'e gelen bu yeni özellik, yapay zekâ tarafından oluşturulan yanıtları öne çıkarıyor ve geleneksel arama sonuçlarını arka planda bırakıyor. Özelliğin esas amacı, en alakalı bilgileri içeren kısa bir özet sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmek.

Bing'in Yapay Zeka Özetleri Nasıl Çalışıyor?

Örneğin "Spagetti western nedir?" gibi bir arama yaptığınızda Bing yalnızca tarihi ve kökenleri hakkında bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda ilgili videolar, en iyi filmleri vurgulayan grafikler ve harici ilgili bilgileri de içeren kapsamlı bir özet sunuyor.

Microsoft, bu yeni arama deneyiminin temelinde büyük ve küçük dil modellerinin (LLM'ler ve SLM'ler) gücünü kullanarak, arama sorgularını daha etkili bir şekilde yanıtladığını belirtiyor. Şirket, geri bildirim toplamak ve deneyimi iyileştirmek amacıyla bu özelliği kademeli olarak kullanıma sunacağının altını çizmiş durumda.

Hatırlayacağınız üzere Google benzer bir özelliği 'Yapay Zekâ Özetleri' adıyla Mayıs ayında tanıtmıştı ancak kullanıcılar özelliğin bazen yanlış yanıtlar verdiğini bildirmişti. Microsoft'un Bing'deki versiyonunun bu tür sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını ise zaman gösterecek.

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