OpenAI, Yapay Zeka Destekli Arama Motoru SearchGPT'yi Tanıttı: Neler Yapabiliyor?

OpenAI, arama pazarına yeni bir adım atarak SearchGPT adını verdiği yapay zekâ destekli arama motorunu duyurdu. Bu yeni araç, internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayarak kullanıcılara özetler ve aradıkları içerikleri daha yalın hâlde sunuyor.

SearchGPT, kullanıcılara standart bir arama listesi yerine, bilgileri düzenlenmiş ve anlamlandırılmış bir biçimde sunuyor. Örneğin müzik festivalleri hakkında arama yapıldığında, sadece bir liste vermek yerine festivallerin özet bilgilerini ve ilgili bağlantıları sağlıyor Ayrıca, kullanıcılar benzer bağlamda sorular sorabilir ve yanıtları görsel içeriklerle desteklenen bir biçimde alabilirler.

SearchGPT Şimdilik Test Aşamasında

Bu yeni girişim şu an için bir "prototip" olarak sunuluyor ve yalnızca 10.000 test kullanıcısının erişimine açık. OpenAI'ın üçüncü taraf içerik sağlayıcılarla iş birliği yaptığı ve bu iş birliği sayesinde arama sonuçlarının doğrudan içeriklerden oluşturduğu belirtiliyor.

SearchGPT'nin çıkışı, OpenAI'ın ChatGPT'yi daha da geliştirme ve genişletme planlarının bir parçası. Şirket SearchGPT'nin Google gibi devlerle rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Bu prototip sürüm, aynı zamanda OpenAI'ın geri bildirim alarak projesini daha da geliştirmesine olanak tanıyacak. Şirket SearchGPT'yi ücretsiz olarak sunarken, gelecekte bu hizmetten nasıl gelir elde edileceğine dair planlar yapıyor.

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