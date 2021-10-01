Bing'de En Çok Yapılan Aramanın Google Olduğu Ortaya Çıktı

Google, Bing'de en çok yapılan arama ile kendini antitröst ihlali ile ilgili soruşturmalara karşı savundu. Şirkete göre Microsoft'un arama motoru olan Bing'in kullanıcıları, arama motorunda en çok Google'ı aratıyor.

Olay hakkında daha önceden bilgisi olmayanlar için Google'ın antitröst ihlalini kısaca özetlemek gerekirse Avrupa Birliği, Google'a Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilerinin Google hizmetlerini yüklü olarak piyasaya sürmesini gerektirmesi nedeniyle 4,34 milyar euro tutarında devasa bir para cezası kesildi. Şirket, geçen hafta temyiz sürecini başlattı.

Google'a Göre Bing'de En Çok Yapılan Arama Google

Google'ın ana şirketi Alphabet'in avukatı Alfonso Lamadrid tarafından sunulan kanıtlar da oldukça dikkat çekiciydi. Kanıtlardan bir tanesi, müşterilerin Google'ın arama motorunu diğer rakip arama motorlarına tercih ettiğini gösteriyordu. Şirket, burada kanıt sunmak için Bing'in arama motorunu kullandı. Arama motorundaki en popüler arama teriminin "Google" olduğunu ileri sürdü.

Lamadrid, söz konusu kanıt ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "İnsanlar Google'ı mecbur olduğu için değil, onun hizmetlerini kullanmak istediği için kullanıyor. Google'ın arama motoru alanındaki pazar payı, kullanıcıların %95'inin Google'ı rakip arama motorlarına tercih ettiğini gösteren tüketici anketleri ile eşleşiyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg'e göre Google, Bing'de en popüler arama terimi olmanın insanların düzenli olarak Google'ı kullandığının bir işareti olarak görüyor ve bunu kendini savunmak için kullanıyor.

Şirket, burada aslında Google'ın sağladığı hizmetlerin Android işletim sistemlerde yer almasının şirketin kullanıcıları söz konusu uygulamaları ve hizmetleri kullanmak zorunda bırakmadığını, kullanıcıların Google hizmetlerini kullanmayı tercih ettiğini söylemek istiyor.

Google'ın sunduğu kanıt elbette ki tek başına yetersiz görünüyor. Bunu kanıtlamak için Bing'de en çok kullanılan arama terimi olmanın daha ötesinde kanıtlar sunması gerekiyor.

Bununla birlikte Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının yüklü olarak gelen hizmetleri kullanmaktan vazgeçmekte özgür olduğunu, alternatif hizmetler kullanmalarının önünde herhangi bir engel olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Varsayılan olmak elbette ki insanların belirli bir uygulama ya da hizmeti kullanması üzerinde etkili olabilir fakat buradaki asıl soru, insanların etkilenip etkilenmediği değil, Google'ın rakipleri ile mücadelede her zaman önde olmak için varsayılan hizmet olmaktan yararlanıp yararlanmadığı olmalı.