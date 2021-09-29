Rekabet Kurumu Beyaz Eşya Şirketlerine Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu beyaz eşya şirketlerinin son usulsuzlüklerini inceleme altına aldı. Rekabet Kurumu tarafından pek çok beyaz eşya üreticisine ve distribütörüne karşı soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu Beyaz Eşya Şirketlerini İnceleyecek

Kurum; Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan gelen açıklamada ise açılan bu yeni soruşturmanın "yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak" iddialarını araştırılacağı aktarıldı.

Daha önce kullanıcılar tarafında da dile getirilen bu şikayet, ilgili şirketlerin distribütörlerinin satış fiyatı konusunda haksızlık yaptığını ele alıyor. Satış fiyatlarında usulsuzlük yaptığı belirlenen kurumların, 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğine yönelik tespit yapılacak.

Rekabet Kurumu'nun konu ile ilgili yazılı açıklaması şu şekildeydi:

"Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı."

Ön araştırmada elde edilen bilgi sonrasında beyaz eşya üretici ve distribütörlerinin soruşturma dahilinde inceleneceğinin altı çizildi. Soruşturma hakkında daha fazla bilgi yakın zamanda Rekabet Kurumu tarafından yayınlanacak.

Beyaz Eşyalarda Yeni Enerji Etiketi Dönemi

Beyaz eşyalarda önceden "A+", "A+++" gibi etiketler yer alıyordu. Ölçeklendirme D ve A+++ arasındaydı. Yani D harfine sahip olan ürünler enerji verimliliği konusunda oldukça başarısız iken enerji verimliliği konusunda çok başarılı beyaz eşya ürünleri "A+++" ifadesi ile gösteriliyordu.

Güncellenen yönetmelik ile beraber artık "+" ifadeleri kaldırıldı. Aşamalı olarak uygulanacak yeni etiketlerde A (en verimli) ve G (en az verimli) sınıfları kendisine yer bulacak. Böylece en verimli ürünler A harfi ile sınıflandırılacak iken enerji verimliliği konusunda çok başarısız olan ürünler G harfi ile gösterilecek.