İnşaat Mühendisleri Odası Açıkladı: Binlerce Bina Neden Çöktü?

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeyi inceledi. Yapılan inceleme sonrası bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporla birlikte binlerce binanın neden çöktüğü de cevaplandı. Rapora dair detaylar haberimizde.

İMO'nun Raporu, Binlerce Bina Neden Çöktü Sorusunu Yanıtladı

NTV'deki habere göre İMO, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem felaketinden sonra bölgeye uzmanlar gönderdi. Deprem bölgesinde çeşitli incelemeler gerçekleştiren uzmanlar bir rapor hazırladı.

Yayımlanan raporda iki büyük depremin aynı gün içerisinde olmasının dünya deprem tarihine geçtiği fakat depremin büyük bir afete dönüşmesine yol açan sebeplerin başında denetimsizliğin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu raporda ayrıca inşaatta kullanılan malzemelere ve zayıf zemin koşullarına dikkat çekildi. Güçlendirilen veya yapı denetiminde geçen fakat yıkılan binalara dair yapı denetim sisteminin gerektiği gibi işlemediği yönünde bir tespitte bulunuldu.

Yumuşak toprak alanlarında konumlanan 10-15 katlı, taşıyıcı sistemi esnek yapılar ağır hasar aldı ya da tamamen çöktü. Raporda zemine uygun yapının mümkün olduğu fakat bunun için özel mühendislik hizmetinin gerektiği ifade edildi.