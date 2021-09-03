Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech 3. Doz Koruma Oranını Açıkladı

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech 3. Doz koruma oranı hakkında oldukça önemli bir açıklama yaptı. Peki, BioNTech aşısının üçüncü dozu ne kadar koruma sağlıyor? Yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

BioNTech 3. Doz Koruma Oranı Belli Oldu

Çevrim içi ortamda düzenlenen 6. Avrupa İmmünoloji Kongresi'ne (ECI) biyoteknoloji firması BioNTech CEO'su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Modena Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Andrea Cossarizza ve Stanford Üniversitesi İmmünoloji Profesörü Mark Davis katıldı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, ECI etkinliğinde BioNTech aşısının üçüncü dozunun koruma düzeyine dair açıklamada bulundu. NTV'deki habere göre Prof. Dr. Şahin, "Veriler, 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor" sözlerine yer verdi.

İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü gözlemlediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, "Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, "Tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır" şeklinde konuştu.

Yeni Koronavirüs Varyantı Gün Yüzüne Çıktı

DSÖ, 31 Ağustos tarihinde yayımladığı haftalık raporunda B.1.621 (Mu) varyantını duyurdu. Mu olarak isimlendirilen varyantın özellikle Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya'da etkili olduğu belirtildi. Yeni varyantın Kolombiya'nın yanı sıra Avrupa bölgesinde de görüldüğü açıklandı.

Yayımlanan raporda söz konusu varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğu ifade edildi. Mu varyantının koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabilecek mutasyonlara sahip olabileceğini, bu sebepten ötürü varyantın daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aktarılan bilgilere göre Mu varyantının küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0,1 seviyesinde. Yeni varyantın Kolombiya'daki vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakaların ise yüzde 13'ünü oluşturduğu belirtildi. B.1.621 varyantının yaygınlık seviyesinin sürekli olarak arttığı açıklandı.

Güney Afrikalı bilim insanları, geçtiğimiz günlerde C.1.2 kod ismine sahip olan COVID-19 varyantını 2021 yılının mayıs ayında tespit ettiklerini açıklamıştı. Yeni varyantın Delta varyantından daha yüksek bulaşıcı oranına sahip olduğu belirtilmişti.