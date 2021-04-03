BioNTech Aşısı Nasıl Uygulanacak? Sağlık Bakanlığı Kılavuz Yayımladı!

BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce Türkiye'ye getirilen Pfizer aşısının nasıl uygulanacağına dair bir kılavuz yayımladı. Kılavuzun yaymlanmasıyla beraber merak edilen soru yanıtlandı. Yayımlanan kılavuza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

BioNTech Aşısı Nasıl Uygulanacak Sorusu Yanıtlandı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen aşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Peki, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" isimli bir kılavuz yayımlayarak merak edilen soruyu yanıtladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşı, en az 4 hafta arayla birer doz olmak üzere toplamda 2 doz olarak yapılacak. Kılavuzda, "COVID-19 hastasına, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Aktarılan bilgilere göre aşının ilk dozu yapıldıktan sonra anafilaksi öyküsü meydana geldiği takdirde ikinci doz yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" isimli kılavuzda yer alan kurallar şu şekilde: