BioNTech Aşısı Nasıl Uygulanacak? Sağlık Bakanlığı Kılavuz Yayımladı!

BioNTech aşısı nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce Türkiye'ye getirilen Pfizer aşısının nasıl uygulanacağına dair bir kılavuz yayımladı. Kılavuzun yaymlanmasıyla beraber merak edilen soru yanıtlandı. Yayımlanan kılavuza ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
BioNTech Aşısı Nasıl Uygulanacak Sorusu Yanıtlandı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen aşı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Peki, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" isimli bir kılavuz yayımlayarak merak edilen soruyu yanıtladı.
Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşı, en az 4 hafta arayla birer doz olmak üzere toplamda 2 doz olarak yapılacak. Kılavuzda, "COVID-19 hastasına, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Aktarılan bilgilere göre aşının ilk dozu yapıldıktan sonra anafilaksi öyküsü meydana geldiği takdirde ikinci doz yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 mRNA Aşısı Uygulama Kuralları" isimli kılavuzda yer alan kurallar şu şekilde:
- Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir.
- Tüberkülin deri testi ise ya aşıyla aynı gün yapılmalı ya da aşı
- uygulamasından en az dört hafta sonrasına ertelenmelidir.
- Aşı uygulamasından sonra olası alerjik reaksiyonlar açısından kişi bilgilendirilmeli ve 15 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır.
- Alerji öyküsü olan kişiler 30 dakika süresince sağlık tesisinden ayrılmamalıdır. Daha sonraki dönemde de herhangi bir yan etki gelişiminde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması söylenmelidir.
- Aşı uygulaması öncesinde mutlaka karekod okutulmalıdır. Aşı uygulanan kişiye ait bilgiler “AŞILA” mobil uygulamasına kaydedilecektir.
- Pandemik COVID-19 aşılarının uygulanması sonrasında ortaya çıkabilecek erken ve geç istenmeyen etkiler Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden bildirilecektir.
- Trombositopeni ve kanama bozukluğu olan hastalarda intramüsküler enjeksiyon kanamaya neden olabilir.
- İmmün suprese kişilere aşı yanıtının en iyi olabileceği zaman aralığını saptayabilmek için takip eden klinisyenin değerlendirmesine bağlı olarak aşı uygulanmalıdır.
- Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.
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