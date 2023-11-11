BioShock Oyunlarında %80'e Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!
BioShock oyunları için yüzde 80'e varan indirim kampanyası başladı. Peki, Steam'deki kampanya ile beraber BioShock oyunlarının fiyatı ne kadar oldu?
Popüler dijital oyun mağazası Steam, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan BioShock oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber seride yer alan yapımlar çeşitli oranlarda indirime girdi.
İndirime Giren BioShock Oyunları
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|BioShock Remastered
|31 TL
|7,75 TL
|%75
|BioShock 2 Remastered
|31 TL
|6,20 TL
|%80
|Bioshock Infinite
|49 TL
|12,25 TL
|%75
|BioShock: The Collection
|99 TL
|19,80 TL
|%80
|Bioshock Infinite + Season Pass
|75 TL
|18,75 TL
|%75
Yüzde 75 oranında indirime giren BioShock Remastered isimli oyunun fiyatı 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü. 2016 yılında piyasaya sürülen Remastered sürümü, çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.
BioShock 2 Remastered oyununun fiyatı yüzde 80 oranında indirime girerek 31 TL'den 6,20 TL'ye düştü. 2013 yılının mart ayında satışa sunulan Bioshock Infinite isimli oyun yüzde 75 oranında indirime girdi. 94 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunun fiyatı 12,25 TL oldu.
16 Kasım tarihinde sona erecek kampanya kapsamında BioShock: The Collection isimli paket yüzde 80 oranında indirime girerek 99 TL'den 19,80 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında indirime giren "Bioshock Infinite + Season Pass" ise 75 TL'den 18,75 TL'ye düştü.
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