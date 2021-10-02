Yerli Mesajlaşma Uygulaması BiP Durum Özelliğine Kavuştu

Türkiye'de oldukça popüler olan mesajlaşma uygulaması BiP, Durum özelliği aldı. Kullanıcılar, yerli mesajlaşma platformu üzerinden fotoğraf ve videoları durum olarak paylaşabilecek. Yeni özelliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

BiP Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan BiP uygulamasını açın.

Uygulama üzerinden "Durum" menüsüne dokunun.

"Durum" sayfasında fotoğraf veya video paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğraf ve videoları rehberinizde kayıtlı olan ve BiP uygulamasını kullanan kişiler görebilir.

Yerli mesajlaşma hizmeti BiP'e yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Anlık mesajlaşma uygulaması Bip'e Durum özelliği eklendi. Kullanıcılar yeni özellik sayesinde fotoğraf ve videoları durum olarak paylaşabilecek. Bu noktada iki farklı seçenek sunuluyor. Kullanıcılar ister anlık olarak ister galeri üzerinden paylaşım yapabilecek.

Durum özelliği üzerinden fotoğraf ve video paylaşımı yapmadan hemen önce yazı, resim, emoji araçları kullanılabilecek. Durum paylaşımlarına mesaj yazma seçeneği de mevcut. Durum özelliğini kullanmak için uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Güncelleme işlemini uygulama mağazası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, konuya ilişkin önemli açıklamada bulundu. Tansuğ, "Türkiye’nin iletişim platformu BiP’i kullanıcılardan aldığımız geri dönüşler doğrultusunda sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Son olarak eklediğimiz ‘Durum’ özelliği konusunda kullanıcılarımızdan yoğun bir talep vardı. Biz de bu talep doğrultusunda geliştirmelerimizi tamamladık. Turkcell olarak yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz tüm ürün ve hizmetleri bu doğrultuda geliştiriyoruz." "Kullanıcılarımızdan gelen talepler, bizim için her zaman önemli ve öncelikli. Bu talepleri dikkate alarak uygulamamızı üstün altyapımız ve teknolojimizle geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu doğrultuda BiP’e fark yaratan yeni özellikler eklemeyi sürdüreceğiz."

BiP Nedir, Nasıl İndirilir?

Anlık mesajlaşma platformu olan BiP'te pek çok özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme, HD çözünürlüğünde fotoğraf paylaşma, 106 farklı dilde mesajlaşmaya olanak tanıyan anlık çeviri yer alıyor. Bunların yanı sıra afet durumlarında kullanıcıların yakınlarıyla konumlarını ve durumlarını tek tuş ile paylaşabilmesini sağlayan acil durum butonu da mevcut.

Grup taşıma özelliği sayesinde kullanıcılar daha önce kullandığı mesajlaşma uygulamasındaki grupları ve sohbet geçmişini hızlı ve kolay bir şekilde BiP uygulamasına aktarabiliyor. Uygulamada ayrıca kişiselleştirme özelliği de bulunuyor.