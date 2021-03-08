BiP Messenger ile masaüstü PC'nizden görüntülü sohbet edin, mesajlaşın. BiP Masaüstü uygulaması Windows bilgisayarlara ücretsiz indirilebilir.

Erkan Calp - 4 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

BiP Messenger, Turkcell’in mobil cihazlar (Android ve iOS), web tarayıcılar ve masaüstünde (Windows ve Mac bilgisayarlar) kullanılabilen ücretsiz anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulaması. Ülkemizde WhatsApp, Telegram kadar popüler olan anında mesajlaşma servisi BiP Messenger’ı bilgisayarınızda kullanmak için hemen yukarıdaki BiP Masaüstü İndir butonuna tıklayın. BiP masaüstü uygulaması ücretsizdir.

BiP İndir

Turkcell BiP Messenger, %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim platformudur. Mesajlaşmak ve görüntülü sohbet etmek dışında magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına takip edebileceğiniz bir platform. BiP’in çeviri özelliği sayesinde kişilerinizde her dilde mesajlaşabilir, gelen mesajları istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Bip’te HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşmeler, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Sürpriz Nokta ile hediyeler BiP mobil uygulamasında. SMS’lerinizi de BiP üzerinden kontrol edebilirsiniz. BiP’te neler mi var?

Sesli ve görüntülü arama: BiP'teki tüm sevdiklerinizle internet üzerinden, yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Kaybolan mesaj: BiP’e özel kaybolan mesaj özelliğiyle sevdiklerinizle mesajlaşırken, mesajlarınızın belirlediğiniz süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

Hiçbir yerde olmayan eğlenceli içerik: Yiğit Özgür’ün sadece BiP’e özel tasarladığı birbirinden eğlenceli çıkartmalar ile Türk usulü birçok çıkartma ve caps BiP’teki sohbetlerinizi daha renkli hale getiriyor.

Caps yaratma: BiP’ten varolan bir fotoğrafınızı kullanarak veya yeni fotoğraf çekerek kendi capsinizi yaratıp tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Herkesle iletişim kurabilme: Tüm iletişiminizi BiP’e taşıyabilirsiniz! BiP’li olmayan arkadaşlarınızla da BiP’in içerisinden SMS atarak mesajlaşabilirsiniz.

Grup mesajlaşma: Birden çok arkadaşınızla aynı sohbet içerisinde mesajlaşabilirsiniz.

Konum paylaşma: Birebir veya grup mesajlaşmalarınızda bulunduğunuz konumu paylaşabilirsiniz.

BiP Web: BiP'i bilgisayarınızdan veya tabletinizden de web.bip.com adresi üzerinden kullanabilirsiniz.

BiP Gece Modu: BiP'i gece modunda kullanarak hem daha iyi bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir, hem de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.

BiP Bilgisayara Nasıl İndirilir?

Yukarıdaki BiP İndir butonuna tıklayarak BiP uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Masaüstünüzden mesajlaşmaya başlamak için;