BiP Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 20,674
- DOSYA BOYUTU 105 MB
- Üretici Turkcell
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BiP Messenger ile masaüstü PC'nizden görüntülü sohbet edin, mesajlaşın. BiP Masaüstü uygulaması Windows bilgisayarlara ücretsiz indirilebilir.
BiP Messenger, Turkcell’in mobil cihazlar (Android ve iOS), web tarayıcılar ve masaüstünde (Windows ve Mac bilgisayarlar) kullanılabilen ücretsiz anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulaması. Ülkemizde WhatsApp, Telegram kadar popüler olan anında mesajlaşma servisi BiP Messenger’ı bilgisayarınızda kullanmak için hemen yukarıdaki BiP Masaüstü İndir butonuna tıklayın. BiP masaüstü uygulaması ücretsizdir.
BiP İndir
Turkcell BiP Messenger, %100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim platformudur. Mesajlaşmak ve görüntülü sohbet etmek dışında magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına takip edebileceğiniz bir platform. BiP’in çeviri özelliği sayesinde kişilerinizde her dilde mesajlaşabilir, gelen mesajları istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Bip’te HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşmeler, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz. Sürpriz Nokta ile hediyeler BiP mobil uygulamasında. SMS’lerinizi de BiP üzerinden kontrol edebilirsiniz. BiP’te neler mi var?
- Sesli ve görüntülü arama: BiP'teki tüm sevdiklerinizle internet üzerinden, yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.
- Kaybolan mesaj: BiP’e özel kaybolan mesaj özelliğiyle sevdiklerinizle mesajlaşırken, mesajlarınızın belirlediğiniz süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirsiniz.
- Hiçbir yerde olmayan eğlenceli içerik: Yiğit Özgür’ün sadece BiP’e özel tasarladığı birbirinden eğlenceli çıkartmalar ile Türk usulü birçok çıkartma ve caps BiP’teki sohbetlerinizi daha renkli hale getiriyor.
- Caps yaratma: BiP’ten varolan bir fotoğrafınızı kullanarak veya yeni fotoğraf çekerek kendi capsinizi yaratıp tüm sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
- Herkesle iletişim kurabilme: Tüm iletişiminizi BiP’e taşıyabilirsiniz! BiP’li olmayan arkadaşlarınızla da BiP’in içerisinden SMS atarak mesajlaşabilirsiniz.
- Grup mesajlaşma: Birden çok arkadaşınızla aynı sohbet içerisinde mesajlaşabilirsiniz.
- Konum paylaşma: Birebir veya grup mesajlaşmalarınızda bulunduğunuz konumu paylaşabilirsiniz.
- BiP Web: BiP'i bilgisayarınızdan veya tabletinizden de web.bip.com adresi üzerinden kullanabilirsiniz.
- BiP Gece Modu: BiP'i gece modunda kullanarak hem daha iyi bir mesajlaşma deneyimi yaşayabilir, hem de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.
BiP Bilgisayara Nasıl İndirilir?
Yukarıdaki BiP İndir butonuna tıklayarak BiP uygulamasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Masaüstünüzden mesajlaşmaya başlamak için;
- Android telefon/iPhone’unuzda BiP’i açın.
- Daha Fazla simgesine dokunun ve BiP Web’i seçin.
- Sağdaki QR kodu BiP’ten okutun.
- Ayarlar - BiP Web altından giriş yapılan cihazları görebilir, çıkış yapabilirsiniz.
BiP APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 102,005
- DOSYA BOYUTU 94 MB
- Üretici Turkcell
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BiP APK, Turkcell'in WhatsApp'a alternatif ücretsiz mesajlaşma ve kaliteli görüntülü arama uygulamasıdır.
BiP APK, Turkcell'in ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü arama uygulamasıdır. WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamaları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden BiP APK, birçok özellikle birlikte kullanıcılara sunulmaktadır.
WhatsApp'a yerli alternatif olarak öne çıkan Turkcell BiP APK Android uygulaması güvenli, kullanımı kolay ve ücretsiz iletişim sunar. BiP ile mesajlaşabilir, sesli arama yapabilir, fotoğraf, video, belge, sesli mesaj ve konum gönderebilir ve alabilirsiniz.
BiP APK İndir
BiP'in sosyal özelliği sayesinde numaranız görünmeden sohbet edebilirsiniz. Piyasada bulunan her mesajlaşma uygulaması ile neredeyse aynı özellikleri içerisinde barındıran BiP, kullancı dostu arayüzüyle de ön plana çıkıyor.
Turkcell’in tüm kullanıcılara sunduğu anlık mesajlaşma uygulaması BiP Messenger ile arkadaşlarınızla, ailenizle sohbet edebilirsiniz. WhatsApp benzeri olarak adlandırabileceğimiz uygulama, gelişmiş özellikleriyle de oldukça dikkat çekiyor.
BiP Uygulaması Özellikleri
- Eğlenceli Mesajlaşma: Mesajlarınızı BiP'e özel eğlenceli içeriklerle anında ve ücretsiz olarak gönderin. Yiğit Özgür'ün Bip'e özel tasarladığı birbirinden eğlenceli çıkartmaları ile BiP'te sohbetler daha renkli.
- Ücretsiz Arama: Dünyanın her yerinde sevdiklerinizle HD kalitede ücretsiz olarak sesli görüşme ve canlı görüntülü konuşma (10 kişiye kadar) yapın.
- Grup Sohbeti: BiP ile 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar oluşturabilirsiniz. HD ses ve görüntü kalitesiyle grup sohbetlerinde buluşun, çalışma grupları oluşturun, zamanlı gruplar kurarak grubunuzun zamanı gelince kendiliğinden silinmesini sağlayın.
- Her Dilde Mesajlaşın: BiP'in anında çeviri özelliği sayesinde 106 dilde anında çeviri yaparak mesajlaşabilirsiniz.
- Kaliteli Fotoğraf ve Video: BiP ile sevdiklerinize yüksek kalitede fotoğraf ve videolar gönderin.
- Konum Paylaşma: BiP'in konum gönderme özelliği ile sevdiklerinizin nerede olduğunu görebilir, Takip Et seçeneğiyle izin verildiği sürece karşılıklı ve canlı takipleşebilirsiniz.
- Kullandıkça Kazanın: Bip'te mesajlaştıkça veya konuştukça hediye internet (GB) kazanırsınız.
- BiP Acil Durum Butonu: Deprem, yangın gibi acil durumlarda BiP'in acil durum butonuna basarak daha önce belirlediğiniz 10 kişiye Güvendeyim veya Acil Durum Bildir ile durumunuzu bildirebilirsiniz.
- BiP Temalar: Gece, gece mavisi, eflatun, turuncu ve koyu turuncu modlar ile size uygun BiP temanızı seçerek hem telefonunuzun pilinden tasarruf edebilir hem de BiP'i rengarenk kullanabilirsiniz.
BiP Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 65,459
- DOSYA BOYUTU 329 MB
- Üretici Turkcell
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BiP Messenger uygulaması ile rehberinizdeki arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.
Turkcell’in yeni BiP Messenger uygulaması ile sevdiklerinizle doyasıya mesajlaşabilirsiniz. Popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp’a benzer yapısıyla dikkat çeken uygulama, tamamen ücretsizdir.
Telefon numaranızı girmenizin ardından telefonunuza gönderilen BiP şifrenizi girerek sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Rehberinizdeki kişilerle anlık mesajlaşabilir, pide, simit, çay gibi ülkemize özgü simgelerle mesajlarınızı süsleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüzle birlikte sunulan bu mesajlaşma uygulamasında, grup kurabilir veya özel olarak kullanıcılarla mesajlaşabilirsiniz. Büyük çaplı gruplar oluşturun, kullanıcılara yetki verin ve grupça sohbet edin. Ayrıca, tüm temaları ve görselliği istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
BiP İndir
WhatsApp uygulamasındaki gibi mesajlarınızın okunup okunmadığını görebilir, kişilerinizin son çevrimiçi zamanını görebilirsiniz. Sınırsız sayıda mesaj gönderme, birden fazla kişiye aynı anda mesaj gönderme ve güvenli mesajlaşmak için BiP Messenger uygulamasını indirin ve siz de şık temalarla sohbetin tadını çıkarın!
BiP Uygulaması Özellikleri
- Rehberinizdeki kişilerle mesajlaşın.
- Mesajlarınızın okunup okunmadığını görün.
- Türkiye’ye özel simgelerle mesajlarınızı süsleyin.
- Sınırsız sayıda mesaj gönderin.
- Sık sohbet ettiğiniz kişileri favorilerinize ekleyin.
- Profilinizi düzenleyin.
- Sizi rahatsız eden kişileri engelleyin.
- Durumunuzu belirtin.
BiP Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 47,478
- Üretici Turkcell
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Turkcell BiP Messenger Web sürümü ile konuşmalarınızı bilgisayardan sürdürün.
BiP Messenger Web servisi, Turkcell’in görüntülü sohbet ve anında mesajlaşma uygulaması BiP’i bilgisayarda kullanmanıza imkan veriyor. Android/iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda BiP Messenger üzerinden yaptığınız konuşmaları bilgisayarınızda sürdürmenizi sağlayan servis, tüm web tarayıcılar ve işletim sistemlerinde sorunsuzca kullanılabiliyor.
Turkcell BiP Messenger’ı diğer anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamalarından ayıran birçok özelliği mevcut. Turkcell içi değil, her yöne internetinizi kullanarak kaliteli görüntülü ve sesli arama gerçekleştirmek dışında anlık konum paylaşma, fotoğraf ve video gönderme, ücretsiz SMS ve MMS gönderme, para transferi yapma, karşılıklı takip, caps gönderme, BasKonuş, kaybolan mesaj gönderme, dergi okuma, çeviri, faks ve daha saymakla bitmeyecek özelliklere sahip olan ve hediye internet, dakika gibi güzellikler sunan Turkcell BiP uygulamasının web sürümünü üç basit adımda kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
BiP Web 0.1.9 sürümünde anlık mesajlaşma, fotoğraf - video ve doküman gönderme, ifade (smile) ekleme, tek veya grup sohbeti gibi temel özellikler kullanıma sunuluyor. Yeni mesaj geldiğinde bildirim gönderilip gönderilmemesine, içeriğinin gösterilip gösterilmemesine ilişin ayarlamaya Ayarlar menüsü altından yapıyorsunuz. Engellediğiniz kişiler de burada gösteriliyor.
BiP Messenger Web Nasıl Kullanılır?
Android, iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda yüklü BiP Messenger uygulamasında profilinize gidin ve BiP Web'e dokunun. Ardından bilgisayarınızdan Bip Web sayfası bipweb.com'u açın. Akıllı telefonunuzun kamerasını sayfanın sağ yanındaki QR koda doğru tutarak okutun. Artık BiP Messenger'ı bilgisayardan kullanabilirsiniz. Çıkış yapmak için webde profilinizin yanındaki üç noktaya ardından "Çıkış Yap"a tıklayın, mobilde profiliniz altında BiP Web'e girin ve "Giriş Yapılan Bilgisayarlar" altından tek tek üzerlerine dokunun veya "Tüm Bilgisayarlardan Çık"a dokunarak tek seferde her yerden oturumunuzu kapatın.